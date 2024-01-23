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ABD ve İngiltere Yemen'de Husileri vurdu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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ABD ve İngiltere Yemen’de Husileri vurdu!

Son dakika: Terör destekçileri ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen hava saldırısında Yemen'de Husilere ait hedefler vuruldu.

Yemen'in başkenti Sana'daki yerel kaynaklar, bu gece yarısı ABD-İngiliz koalisyonunun başkentin güney ve kuzeyindeki ayrı yerlere birkaç saldırı düzenlediğini bildirdi.

Yemen'in başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanı ve yakınındaki Al-Dailami Hava Üssünden, ABD'nin düzenlediği bildirilen hava saldırılarının ardından büyük bir ateş ve duman yükseldiği iddia edilen görüntüler yayınlandı.

İki ABD'li yetkiliye göre ABD, Yemen'deki Husi varlıklarını hedef almaya devam eden operasyona "Poseidon Archer Operasyonu" adını verdi.

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki" gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da drone ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze droneları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirterek 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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