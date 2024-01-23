Siyonist Haham böceği Stav Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Katliam destekçisi alçak haddini aştı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu zulme en sert tepkiyi gösterdi. Öte yandan Türkiye'nin mazlumlara yönelik desteği Siyonist kuklaları kudurtuyor. Haham böceği David Stav, Türkiy eve Başkan Erdoğan'ı hedef alarak alçakça açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
SAĞLIK DURUMU FELAKET
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sağlık durumunun felaket seviyesine ulaştığını, çok sayıda yaralının hastane koridorlarında yerde yattığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki duruma ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Han Yunus'taki sağlık durumu tarif edilemez derecede felaket seviyesinde. Çok sayıda yaralı Nasır Hastanesi'nde yerlerde yatıyor." ifadeleri kullanıldı.
Bölgedeki durumun zorluklarına ilişkin, "Yaralıların Nasır Hastanesi'ne ulaştırılmasındaki zorluk ve gecikme onların hayatını tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildi.
Tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğine dikkat çekilen açıklamada, sağlık ekiplerinin onlarca kritik durumdaki yaralıyı imkansızlıklar nedeniyle tedavi etmekte büyük zorluklarla karşılaştığına vurgu yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, bölge halkının, İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezleri hedef alması sonucu Nasır Hastanesi yerleşkesinde toplu mezar kazarak 40 kişiyi defnettiklerini duyurmuştu.
Bölgedeki AA muhabiri de Filistinlilerin, İsrail ordusunun Han Yunus kentine yönelik sürdürdüğü ağır bombardımanı sebebiyle mezarlıklara gidemediklerini ve cenazelerini Nasır Hastanesi yerleşkesinde toprağa vermek zorunda kaldıklarını aktarmıştı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Han Yunus'taki 5 sığınma merkezinde 30 bin Filistinliyi hedef aldığını açıklamıştı.
Medya Ofisi açıklamasında, İsrail'in bu merkezlerin güvenli olduğunu iddia edip insanları buraya sığınmaya davet ettiği, daha sonra da buralarda katliamlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilmişti.
İsrail'in, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu, El-Mevasi Okulu ve Han Yunus Sanayi barınma merkezlerini doğrudan hedef alarak saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı vurgulanmıştı.
HAHAM BÖCEĞİ TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Tüm dünyada katliama destek veren şirketlere boykot devam ederken işgalci İsrail'den Türk ürünlerine karşı bir operasyon başlatıldı.
Siyonist Ortodoks Tzohar Hahamlık Örgütü Başkanı Haham David Stav, genellikle kurutulmuş meyvelerin ve İsrail topraklarına özgü yedi tür meyvenin tüketilmesiyle kutlanan Tu Bişvat bayramı öncesinde, insanların Türkiye'den ithal edilen meyveleri satın almaktan tamamen kaçınmaları ve yalnızca İsrail'de yetiştirilen ürünleri satın almak için her türlü çabayı göstermeleri gerektiğini söyledi.
SİYONİST KUKLA!
Stav Pazar günü yaptığı açıklamada savaş zamanında ve Başkan Erdoğan'ın Hamas'ın ölümcül kampanyasının açık bir destekçisi olduğunu ifade ederek "İsrail'deki ve dünyadaki tüm Yahudilere Türk ürünlerini satın almaktan tamamen kaçınmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.
"DÜŞMANLARIMIZI DESTEKLEMEYİN"
Tu Bişvat bayramının yerel ürünlerle kutlanması gerektiğini söyleyen Stav "Düşmanlarımızı desteklemekten kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. İsrail toprakları ve halkıyla dayanışmamızı göstermek için kritik bir fırsat." dedi.
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