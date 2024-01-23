Siyonist Haham böceği Stav Türkiye ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Katliam destekçisi alçak haddini aştı

Siyonist Ortodoks Tzohar Hahamlık Örgütü Başkanı Haham David Stav, genellikle kurutulmuş meyvelerin ve İsrail topraklarına özgü yedi tür meyvenin tüketilmesiyle kutlanan Tu Bişvat bayramı öncesinde, insanların Türkiye'den ithal edilen meyveleri satın almaktan tamamen kaçınmaları ve yalnızca İsrail'de yetiştirilen ürünleri satın almak için her türlü çabayı göstermeleri gerektiğini söyledi.

SİYONİST KUKLA!

Stav Pazar günü yaptığı açıklamada savaş zamanında ve Başkan Erdoğan'ın Hamas'ın ölümcül kampanyasının açık bir destekçisi olduğunu ifade ederek "İsrail'deki ve dünyadaki tüm Yahudilere Türk ürünlerini satın almaktan tamamen kaçınmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.