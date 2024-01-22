Türkiye'den İsrail'i tutuşturacak hamle! Katliama karşı ekonomik yaptırım: Türkiye adım atıyor
Gazze'de katliam yapan İsrail, uluslararası baskıya rağmen masumları öldürmeye devam ederken; İsrail basınından flaş bir iddia geldi. İsrail gazetesi The Jerusalem Post, "Türk lider Erdoğan, Hamas savaşı nedeniyle İsrail’e karşı ekonomik önlemler alacak" başlığı ile yayınladığı haberde Türkiye’nin terör devleti İsrail’i ihracat destinasyonları listesinden çıkaracağını iddia etti.
Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinliyi katleden soykırımcı İsrail, uluslararası baskıya rağmen katliama devam ederken İsrail basınından ise Türkiye ile ilgili "ekonomik yaptırım" iddiası geldi.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL TUTUŞTU: TÜRKİYE EKONOMİK EYLEMLERDE BULUNACAK
İsrail gazetesi The Jerusalem Post, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın soykırımcı İsrail karşıtı duruşu kapsamında Türkiye'nin İsrail'i ihracat destinasyonları listesinden çıkaracağını iddia etti. Başkan Erdoğan'ın daha önce diplomatik olarak İsrail'i hedef aldığını belirten The Jerusalem Post, Türkiye'nin İsrail'e karşı doğrudan ekonomik eylemlerde bulunacağını öne sürdü.
Gazze'de soykırımın başladığı 7 Ekim'den bu yana Türkiye'nin terör devleti İsrail karşısında konumlandığını belirten the Jerusalem Post, Başkan Erdoğan'ın düzenli olarak İsrail'i eleştirdiğini belirtti ve son gelişme ile iki ülke arasındaki ticaretin aktif olarak etkileneceğini iddia etti.
SOYKIRIMICININ EN BÜYÜK KORKUSU PARA
The Jerusalem Post, Türkiye ile ilgili iddiasının "Türkiye'nin ticareti desteklemeyi bırakacağı ve İsrail ile faaliyet gösteren işletmelere verdiği desteği geri çekeceği" anlamına geldiğini öne sürdü ve "Ayrıca, Türk işletmelerine, İsrail ile ticaret yapmayı tercih etmeleri halinde devlet yardımı sağlanmayacağına dair açık bir mesaj da veriliyor." ifadelerini kullandı.
"7 EKİM'DEN BU YANA İHRACAT DÜŞTÜ"
İsrail gazetesi, ayrıca, terör devleti İsrail'in Türkiye'nin 2023 ihracat listesinde 13. Sıraya yerleştiğini belirtti ve İsrail'e yapılan 5,42 milyar dolarlık ihracatın 2022'deki 7 milyar dolarlık ihracata göre gözle görülür bir düşüşe işaret ettiğine dikkat çekti.
"BAŞKAN ERDOĞAN HAMAS'A DESTEK VERİYOR"
Başkan Erdoğan'ın Hamas'a açık destek verdiğini ve terör devleti İsrail'i savaş suçları işlemekle suçladığını belirten The Jerusalem Post, iddia ettiği ekonomik yaptırım kararının Başkan Erdoğan'ın İsrail karşıtı güçlü söyleminin ardından geldiğine dikkat çekti.
SOYKIRIM DESTEKÇİ JEHEZKEL SINIR DIŞI EDİLDİ
The Jerusalem Post, ayrıca, soykırımcı İsrail'e destek veren eski Başakşehirli furbolcu Eden Karzev Sagiv Jehezkel ile ilgili "İsrailli futbolcu Eden Karzev'in gözaltına alınması ve Sagiv Jehezkel'in sınır dışı edilmesi gibi son olayların yanı sıra Türkiye'nin Hamas liderliği için güvenli bir sığınak olma rolü, iki ülke arasındaki gerilimin yoğunlaştığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Terör devleti İsrail gazetesi the Jerusalem Post, "Türkiye'nin Hamas liderleri için güvenli bir sığınak olduğunu" belirterek krizi tırmandırmaya çalışırken geçtiğimiz aylarda ABD gazetesi Wall Street Journal'da yayımlanan bir haberde soykırımcı İsrail, Türkiye'yi resmen tehdit etmeye çalışmıştı. Mossad'ın yurtdışındaki Hamas liderleri için harekete geçtiğini belirten Wall Street Journal, Türkiye'yi açık hedef haline getirmiş, nitekim Mossad Lübnan'da Hamas liderlerinden Salih el Aruri'yi öldürürken Türkiye'de ise Milli İstihbarat Teşikilatı onlarca Mossad üyesini harekete geçemeden yakalamıştı.
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