Türkiye’den İsrail’i tutuşturacak hamle! Katliama karşı ekonomik yaptırım: Türkiye adım atıyor

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinliyi katleden soykırımcı İsrail, uluslararası baskıya rağmen katliama devam ederken İsrail basınından ise Türkiye ile ilgili "ekonomik yaptırım" iddiası geldi.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL TUTUŞTU: TÜRKİYE EKONOMİK EYLEMLERDE BULUNACAK

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın soykırımcı İsrail karşıtı duruşu kapsamında Türkiye'nin İsrail'i ihracat destinasyonları listesinden çıkaracağını iddia etti. Başkan Erdoğan'ın daha önce diplomatik olarak İsrail'i hedef aldığını belirten The Jerusalem Post, Türkiye'nin İsrail'e karşı doğrudan ekonomik eylemlerde bulunacağını öne sürdü.