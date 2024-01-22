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Hamas'tan işgalci İsrail'e darbe üstüne darbe! Son 24 saatte 19 soykırımcı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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Hamas’tan işgalci İsrail’e darbe üstüne darbe! Son 24 saatte 19 soykırımcı...

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamının ardı arkası kesilmezken, katil İsrail ordusu karada Hamas'tan darbe yemeye devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 19 işgalci askerini etkisiz hale getirdi.

Katil İsrail ordusu, karadan işgal sürecinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 19 askerinin yaralandığını duyurdu.

İşgalci İsrail ordusunun açıklamasında 27 Ekim'de başlayan kara operasyonları kapsamındaki gelişmelere yer verildi.

HAMAS'TAN KATİL ORDUSUNA PEŞ PEŞE DARBELER

Açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaralanan İsrail askeri sayısı 19 arttı.

Yaralılardan 252'si ağır, 413'ü orta ve 557'si hafif yaralı durumda.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 1222'si kara harekatında olmak üzere 2 bin 672'ye yükseldi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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