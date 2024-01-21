Katil İsrail’in caniliğini ABD basını ortaya çıkardı! Uydu görüntülerindeki gerçek

İsrail ordusu, AA muhabirinin mezarların açılmasına ilişkin sorusuna verdiği yazılı yanıtta da Gazze'de bazı mezarları açarak, cesetleri çıkardıklarını doğrularken bunun, Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savunmuştu.