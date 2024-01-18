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Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail'den Gazze'de soykırım | Bir ailenin evi bombalandı: 19 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'den Gazze'de soykırım | Bir ailenin evi bombalandı: 19 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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Katil İsrail’den Gazze’de soykırım | Bir ailenin evi bombalandı: 19 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi...İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir eve düzenlediği bombalı saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 Filistinli hayatını kaybetti.

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