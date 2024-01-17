Terör devleti İsrail’den yalan söyleme rekoru! İsrailli analist Brizon: Avukatlar yalan makinesine bağlansa elektrik şebekesi çökerdi

Güney Afrika'nın İsrail'i özellikle mahkemede kanıtlanması neredeyse imkansız bir suç olan soykırımla suçlamayı seçmesinin İsrail açısından şans, Güney Afrika açısından ise zorunluluk olduğunu vurgulayan Brizon, çünkü bunun mahkemenin etkili bazı geçici kararlar çıkarması umuduyla İsrail'i acilen UAD huzuruna çıkmaya zorlamanın tek yolu olduğuna işaret etti.

İsrailli analist, şansın bir kez daha İsrail'in lehine işlediğini ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, nedeni açık olmasa da işgal altındaki tüm topraklarda, Gazze'de, Batı Şeria'da ve Kudüs'te olup bitenler hakkında konuşmak yerine neredeyse tamamen Gazze'de olup bitenlere odaklanmayı seçtiğini dile getirdi.