18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Katay duyurdu: Anlaşma sağlandı! Gazze'ye ilaç ve yardım girdi

Katay duyurdu: Anlaşma sağlandı! Gazze'ye ilaç ve yardım girdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2024
ABONE OL
Katay duyurdu: Anlaşma sağlandı! Gazze’ye ilaç ve yardım girdi

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas hareketi arasında imzalanan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ne ilaç ve yardım sevkiyatının başladığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"GAZZE'YE İLAÇ VE YARDIM GİRDİ"

Ensari açıklamasında "İsrailli esirler de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yararına dün duyurulan anlaşmanın uygulanması kapsamında ilaç ve yardımlar Gazze Şeridi'ne girdi." ifadelerini kullandı.

Katar dün, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA