18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de yoğun kar yağışı 6 gün 21 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'de yoğun kar yağışı 6 gün 21 kişinin ölümüne neden oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2024
ABONE OL
ABD’de yoğun kar yağışı 6 gün 21 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'de Tennessee, New York, Arkansas, Kansas, Oregan ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki 6 eyaleti etkisi altına alan aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana, Tennessee, New York, Arkansas, Kansas, Oregan ve Mississippi eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Tennessee'de Sağlık İdaresi ve yerel yetkililer tarafından toplam 7 kişinin öldüğü belirtilirken, diğer 5 eyalette de 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meteoroloji servisleri, New York'un Canada sınırındaki Buffalo kenti civarında 75 santimetreden fazla kar yağdığını, araçla seyahatin neredeyse imkansız hale geldiğini, karla karışık rüzgarın hızının ise yer yer saatte 65 kilometreye kadar çıkacağını bildirdi.

Ülkenin orta kesimlerinde soğukların cuma gününe kadar tehlikeli seviyelere geri döneceği ve donma riskini artıracağı belirtildi.

Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre, ABD'de bugün 1090 uçuş iptal edildi, 4 bin 221 uçuş ise gecikmeli yapıldı.

ABD'deki elektrik kesintisi istatistiklerine yer veren Poweroutages sitesi de kış şartları nedeniyle bugün ülkenin üç eyaletinde toplam 95 bine yakın kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA