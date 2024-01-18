NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel’de toplandı! Orgeneral Metin Gürak NATO Komitesi’nde...

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak toplantının ardından, Çekya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karel Rehka, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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