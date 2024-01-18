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NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı! Orgeneral Metin Gürak NATO Komitesi'nde...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel’de toplandı! Orgeneral Metin Gürak NATO Komitesi’nde...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de; Çekya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karel Rehka, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, toplantı açılış konuşmasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’a Türkiye'deki şehitler için müttefikler adına taziyelerini iletti.

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın temsil ettiği NATO Askeri Komite Toplantısı, 17-18 Ocak tarihleri arasında üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, toplantı açılış konuşmasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a Türkiye'deki şehitler için müttefikler adına taziyelerini iletti.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak toplantının ardından, Çekya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karel Rehka, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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