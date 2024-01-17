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Çin'in nüfusu 2023'te 2 milyon azaldı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2024
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Çin’in nüfusu 2023’te 2 milyon azaldı!

Son dakika haberine göre Çin'in nüfusu 2023'te yaklaşık 2 milyon azalarak 1 milyar 409 milyona geriledi.

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