1948'den bu yana en büyük sürgün! Ameliyathanelerde kullanacak gaz bile kalmadı! Katil İsrail'den Filistin'de büyük zulüm...
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları nedeniyle Filistinlilerin 1948'den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını ifade edildi. Ameliyathanelerde kullanılan gazların tükendiği bölgede çocukların da büyük bir travma yaşadığı kabul edildi. İşte detaylar...
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 24 bin 285'e çıktı.
1948'DEN BU YANA EN BÜYÜK YARA
102 gündür yoğun şekilde süren saldırılar ayrıca Filistinliler için İkinci Nekbe oldu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları nedeniyle Filistinlilerin 1948'den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını belirtti.
Açıklamada "Bütün bir çocuk nesli travma geçirdi, binlercesi öldürüldü, sakatlandı ve yetim kaldı" ifadelerini kullandı.
350 BİN HASTA İLAÇSIZ
UNRWA, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşanması güç bir hayat sürdüklerini vurguladı. İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.
AMELİYATHANELERDE KULLANILAN GAZ TÜKENDİ
O dönem Nekbe, yani Büyük Felaket'te 1 milyon Filistinli sürülmüştü. 7 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda 1.9 milyon Filistinli evlerinden oldu. Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el- Kudra, Gazze Şeridi'nde ameliyathanelerde kullanılan nitröz gazının da tükendiğini duyurdu.
350 bin kronik hastanın ilaçlarını alamadığı belirtildi. BM'den de "İsrail, Gazze'nin kuzeyine ilaç ve su pompalamak için gerekli yakıt sevkiyatını engelliyor" açıklaması geldi.
SIĞINACAK YER KALMADI
Bir milyondan fazla Filistinli, Gazze'nin güneyindeki Refah'a kaçmak zorunda kaldı. Ancak İsrail burada da onları hedef almayı sürdürüyor. Refah'ta artık sığınacak yer kalmadı.
UNUTULAN SOYKIRIM 'NAMİBYA'
İsrail devletini Filistin'de işlediği suçlara rağmen savunan Almanya, yaklaşık 100 yıl önce Namibya'da tarihin en kanlı soykırımlarından birini yaptı.
Tarihçilerin, 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak nitelendirdiği katliam, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yılları arasında Namibya'nın yerli Herero ve Nama halklarına yönelik yapıldı.
Almanya yerli halka hâlâ tazminat ödemedi. Soykırımda, en az 65 bin Herero ve 10 bin Nama öldürüldü.
FRANSA BASININA İSRAİL SORUŞTURMASI
Fransa'da muhalefetteki LFI Partisi, İsrail'e açılan soykırım davası sürecinde Fransız medyasının taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle, İletişim Düzenleme Kurumu'na başvurdu.
LFI Başkanvekili Mathilde Panot Panot, Fransız medyasının İsrail savunmasına geniş yer verirken Güney Afrika'nın sunumlarını göz ardı ettiğine dikkati çekti.
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