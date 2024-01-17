1948’den bu yana en büyük sürgün! Ameliyathanelerde kullanacak gaz bile kalmadı! Katil İsrail’den Filistin’de büyük zulüm...

350 BİN HASTA İLAÇSIZ



UNRWA, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşanması güç bir hayat sürdüklerini vurguladı. İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

AMELİYATHANELERDE KULLANILAN GAZ TÜKENDİ

O dönem Nekbe, yani Büyük Felaket'te 1 milyon Filistinli sürülmüştü. 7 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda 1.9 milyon Filistinli evlerinden oldu. Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el- Kudra, Gazze Şeridi'nde ameliyathanelerde kullanılan nitröz gazının da tükendiğini duyurdu.

350 bin kronik hastanın ilaçlarını alamadığı belirtildi. BM'den de "İsrail, Gazze'nin kuzeyine ilaç ve su pompalamak için gerekli yakıt sevkiyatını engelliyor" açıklaması geldi.