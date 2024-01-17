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Çin ekonomisi 2023'te yüzde 5,2 büyüme kaydetti!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2024
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Çin ekonomisi 2023’te yüzde 5,2 büyüme kaydetti!

Çin ekonomisi, 2023'te yıllık bazda yüzde 5,2 büyüme kaydetti. Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2023 yılı için "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin üzerine çıktı.

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