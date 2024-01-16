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PKK'lı İngiliz Mark Campbell ifşa oldu! Gençleri örgütleyip terör propagandası yapıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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PKK’lı İngiliz Mark Campbell ifşa oldu! Gençleri örgütleyip terör propagandası yapıyor

ABD'den Almanya'ya Fransa'dan İngiltere'ye kadar pek çok ülke, terör örgütü PKK/YPG'ye destek yağdırırken, milyarlarca dolarlık mühimmat ve eğitim desteği sağladı. İngiliz vatandaşı Mark Campbell'in sosyal medya paylaşımları ise Batı'nın PKK'ya verdiği desteği kanıtladı. Örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren Campbell'ın, 20 yıldır gençleri örgütleyip defalarca kez PKK propagandası yaptığı anlaşıldı.

ABD'lisi, Fransız'ı, İngiliz'i ve Alman'ı bir oldu terör örgütü PKK/YPG'ye kucak açtı. Her fırsatta 'Müttefikiz' diyen bu ülkeler güvenliğimizi, askerimizi ve birlik beraberliğimizi hedef alan terör örgütüne milyarlarca dolarlık mühimmat ve eğitim desteği sağladı. Türkiye'nin uyarılarına rağmen sınır ötesinde terör yapılanmalarına destek sağlayan ABD ve Batılı ülkelerin terör sevgisi bir kez daha kanıtlandı.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İngiliz Mark Campbell'ın 20 yılı aşkın süredir PKK'da görev aldığı ve örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Terör örgütüne destekleri saymakla bitmeyen Campbell'ın, PKK sempatizanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kanıtlandı. Campbell, sosyal medya hesabından katıldığı her PKK faaliyetinin fotoğrafını paylaştı.

PKK'NIN İNGİLTERE'DEKİ LEGAL ÇATI YAPILANMASI...

2013 yılından beri PKK'nın İngiltere'deki legal çatı yapılanması Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu'nun (FED-BİR) yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Campbell, Ağustos 2014'te PKK'nın İngiltere yapılanması tarafından "PKK'nın yasaklı örgütler listesinden çıkarılması ve Kürtlere daha fazla özgürlük talebi" ile başlatılan imza kampanyasına katıldı. Teröristbaşı Öcalan ve PKK paçavrası önünde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

SOSYAL MEDYADA PKK PROPOGANDASI YAPTI

İngiltere'de "Kürt Toplum Merkezi (Kurdish Community Centre - KCC)/Kurdish Assembly-Kürt Meclisi) bünyesinde yapılanan Özgür Roni Gençlik Meclisi üyeleriyle de yakın ilişkisi bulunan isim sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptı.

HESABI PKK PAÇAVRASIYLA DOLU!

PKK'lı İngiliz Mark Campbell, teröristlerle olan fotoğraflarını, örgütün etkinliklerini hatta etkisiz hale getirilen örgüt üyeleriyle ilgili anma mesajlarını sosyal medya sayfasından yayınladı. PKK'lı Campbell'in paylaşımları arasında 2017'de DEAŞ tarafından Suriye'de öldürülen PYD/YPG'li Firaz Dağ'ın fotoğrafı da vardı. Campbell'in Facebook hesabının PKK bayrakları ve PKK'lı örgüt üyelerinin fotoğraflarıyla dolu olması dikkatlerden kaçmadı.

GENÇLERİ ÖRGÜTLÜYOR

Campbell'in PYD/YPG Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'le bile fotoğrafı vardı. Öte yandan Campbell'in İngiltere'de gençleri örgütlediği ve PKK'ya sempatizan kazandırdığı ortaya çıktı. Yayınladığı blog üzerinden gençlere ulaşan Campbell, İngiliz olmasının verdiği avantajı kullanarak özellikle ABD ve Avrupa'daki gençlerin güvenini kazandı.

Buralardaki yerleşik genç PKK sempatizanlarını örgütleyen Campbell, bulundukları yerlerde düzenlenen PKK faaliyetlerine katılmasını sağladı.

Terör örgütünün dünya genelinde görünürlüğünü sağlamak adına birçok faaliyette imzası bulunan örgüt üyesi, tüm bunlara rağmen İngiltere makamları tarafından sadece "PKK etkinliğine katılmaktan" yargılandığı ortaya çıktı.

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