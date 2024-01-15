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Kızıldeniz'de gerginlik büyüyor! ABD'nin kargo gemisi vuruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2024
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Kızıldeniz’de gerginlik büyüyor! ABD’nin kargo gemisi vuruldu

Geçtiğimiz günlerde eli kanlı katiller ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine havadan ve denizden saldırı başlattı. Husilere düzenlenen saldırılar sonrası bölgede çarpıcı gelişmeler yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin ABD konteyner gemisi "Gibraltar Eagle"ı vurduğunu duyurdu.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen açıklarındaki bir geminin füzeyle vurulduğunu duyurdu. UKMTO'dan yapılan açıklamaya göre, kaptan, Yemen'in Aden şehri yakınlarında geminin füzeyle vurulduğunu aktardı.

Açıklamada, civardaki gemilere dikkatlice transit geçiş yapmaları ve herhangi şüpheli bir faaliyetin kuruma bildirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

ABD ve İngiliz savaş uçaklarının geçtiğimiz günlerde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde Husilere düzenlediği saldırı düzenlemişti.

ABD KARGO GEMİSİ VURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin ABD konteyner gemisi "Gibraltar Eagle"ı vurduğunu duyurdu.

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