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Haberler Dünya Haberleri Bilim insanlarından büyük keşif: 2023'te yeni 74 bitki ve 15 mantar türü bulundu

Bilim insanlarından büyük keşif: 2023'te yeni 74 bitki ve 15 mantar türü bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2024
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Bilim insanlarından büyük keşif: 2023’te yeni 74 bitki ve 15 mantar türü bulundu

İngiltere'nin Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'ndeki bilim insanları, 2023'te yeni 74 bitki ve 15 mantar türü tanımladı. Kew Gardens'ın mantar uzmanı Dr. Raquel Pino-Bodas, "Bu keşiflerle günümüzde karşılaştığımız sıkıntılara, yiyecek, ilaç ve aktif bileşenler gibi doğal yollardan çözüm bulmamız oldukça mümkün." ifadesini kullandı.

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