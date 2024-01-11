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Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2024
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Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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