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İsrail'in katlettiği gazeteciler! Yüz binlerce kişinin katliamına şahit oldular Sonunda İsrail’in hedefi oldular

DÜNYA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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İsrail’in katlettiği gazeteciler! Yüz binlerce kişinin katliamına şahit oldular Sonunda İsrail’in hedefi oldular

İsrail katliamlarında 112 gazeteci öldürüldü! Üç aydır yüz binlerde kişinin katliamına şahit oldular, sonunda İsrail’in hedefi oldular.

94 gündür İsrail'in soykırımını Dünya'ya duyurmak üzere görev başında olan tam 112 gazeteci katledildi. İsrail'in katlettiği gazetecilerin sayısı 2 yıl boyunca tüm Dünya'da görev yapıp hayatını kaybeden gazetecilerin sayısından daha fazla.

Bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Ancak bombalar altında, silahların gölgesinde mesleğini yapmak isteyen kurşunların hedefi olan hayatını kaybeden gazeteciler da var. Tıpkı İsrail'in saldırılarında katledilenler gibi. İsrail saldırılarında, sivillerin yanı sıra uluslararası kurallarla dokunulmazlığı olan gazeteciler de hedef alındı.

3 ayda İsrail'in Gazze'de katlettiği gazeteci sayısı dünyada iki yılda öldürülenden fazla 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 2021 ve 2022'de dünya genelinde öldürülenlerden daha fazla olması dikkati çekiyor. Üç aydır yüz binlerde kişinin katliamına şahit oldular, sonunda İsrail'in hedefi oldular

MUNTASIR ES-SAVVAF

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürdüğü gazetecilerden biri de Anadolu Ajansının (AA) serbest habercisi olarak görev yapan kameraman Muntasır es-Savvaf oldu.

Savvaf, 1 Aralık'ta İsrail'in düzenlediği hava saldırısında kardeşi Mervan ve bazı akrabalarıyla evlerinin önünde öldürüldü.

ALİ CADALLAH

Cadallah, 11 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki evlerine düzenlenen saldırıda babası ve 4 kardeşi dahil ailesinden birçok kişiyi kaybetti.

Kendisini İsrail saldırılarını dünyaya aktarmaya adayan Cadallah, hayatını ortaya koyarak bölgede yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmak için bölgede çalışmayı sürdürüyor.

SALAM MİMA

Filistinli gazeteci İsrail'in Cibaliye Mülteci kampında ki saldırıda katledildi. Cansız bedeni ise günler sonra bulundu.

HAMZA ED-DAHDUH

Vail ed-Dahduh'un oğlu olan Hamza ed-Dahduh 7 Ocak'ta Han Yunus'ta bir araca düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

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