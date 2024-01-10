İsrail'in katlettiği gazeteciler! Yüz binlerce kişinin katliamına şahit oldular Sonunda İsrail’in hedefi oldular
İsrail katliamlarında 112 gazeteci öldürüldü! Üç aydır yüz binlerde kişinin katliamına şahit oldular, sonunda İsrail’in hedefi oldular.
Bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Ancak bombalar altında, silahların gölgesinde mesleğini yapmak isteyen kurşunların hedefi olan hayatını kaybeden gazeteciler da var. Tıpkı İsrail'in saldırılarında katledilenler gibi. İsrail saldırılarında, sivillerin yanı sıra uluslararası kurallarla dokunulmazlığı olan gazeteciler de hedef alındı.
3 ayda İsrail'in Gazze'de katlettiği gazeteci sayısı dünyada iki yılda öldürülenden fazla 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 2021 ve 2022'de dünya genelinde öldürülenlerden daha fazla olması dikkati çekiyor. Üç aydır yüz binlerde kişinin katliamına şahit oldular, sonunda İsrail'in hedefi oldular
MUNTASIR ES-SAVVAF
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürdüğü gazetecilerden biri de Anadolu Ajansının (AA) serbest habercisi olarak görev yapan kameraman Muntasır es-Savvaf oldu.
Savvaf, 1 Aralık'ta İsrail'in düzenlediği hava saldırısında kardeşi Mervan ve bazı akrabalarıyla evlerinin önünde öldürüldü.
ALİ CADALLAH
Cadallah, 11 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki evlerine düzenlenen saldırıda babası ve 4 kardeşi dahil ailesinden birçok kişiyi kaybetti.
Kendisini İsrail saldırılarını dünyaya aktarmaya adayan Cadallah, hayatını ortaya koyarak bölgede yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmak için bölgede çalışmayı sürdürüyor.
SALAM MİMA
Filistinli gazeteci İsrail'in Cibaliye Mülteci kampında ki saldırıda katledildi. Cansız bedeni ise günler sonra bulundu.
HAMZA ED-DAHDUH
Vail ed-Dahduh'un oğlu olan Hamza ed-Dahduh 7 Ocak'ta Han Yunus'ta bir araca düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.
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