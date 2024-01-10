İsrail’in katlettiği gazeteciler! Yüz binlerce kişinin katliamına şahit oldular Sonunda İsrail’in hedefi oldular

3 ayda İsrail'in Gazze'de katlettiği gazeteci sayısı dünyada iki yılda öldürülenden fazla 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 2021 ve 2022'de dünya genelinde öldürülenlerden daha fazla olması dikkati çekiyor. Üç aydır yüz binlerde kişinin katliamına şahit oldular, sonunda İsrail'in hedefi oldular