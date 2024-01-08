ABD Savunma Bakanı Austin’in hastaneye kaldırılmasında bomba detaylar: Joe Biden dahil kimsenin haberi yoktu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılmasının ardından, 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devralan Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in de durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, CNN'e yaptığı açıklamada, Bakan Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve bu durumdan uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililerin haberdar edilmemesi konusunda yeni detaylar paylaştı.