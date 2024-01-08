ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasında bomba detaylar: Joe Biden dahil kimsenin haberi yoktu
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hastaneye kaldırılması olayı ile ilgili sır perdesi aralanıyor. Önce 22 Aralık'ta 1 gün hastanede yatan Austin'in durumunun kötüleşmesi sonrası 1 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, Joe Biden dahil üst düzey ABD yetkililerinin bu durumu günler sonra öğrendiği ortaya çıktı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılmasının ardından, 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devralan Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in de durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, CNN'e yaptığı açıklamada, Bakan Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve bu durumdan uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililerin haberdar edilmemesi konusunda yeni detaylar paylaştı.
Bakan Austin'in 22 Aralık'ta geçirdiği operasyonun ardından hastaneye yatırıldığını ve ertesi gün eve döndüğünü belirten Ryder ancak ağrılarının çoğalması sonucu 1 Ocak'ta ambulansla başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığını anlattı.
GİZLİLİK İÇİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TUTULMUŞ
Ryder, "Acil bir duruma karşı önlem amaçlı Austin'i yoğun bakım ünitesine kaldırdılar ancak daha sonra gizlilik nedeniyle yoğun bakımda kalmaya devam etti." ifadesini kullandı.
Savunma Bakan Yardımcısı Hicks'in 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devraldığını belirten Ryder, bu sırada Porto Riko'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Austin'in durumundan haberdar olmadığını kaydetti.
ABD'Lİ YETKİLİLERİN, AUSTİN'İN HASTANEYE KALDIRILDIĞINI GEÇ ÖĞRENDİKLERİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
ABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.
Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.
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