Dünyada JN.1 varyantı alarmı! ABD’de üçlü salgın krizi: Maskeler geri döndü | İspanya’da sağlık sistemi çöktü

2019'un sonlarında hayatımıza giren ve dünya genelinde milyonlarca hayata mal olan Kovid-19, yoğun aşılama kampanyaları ve alınan tedbirlerle kontrol altına alınsa da 5. yılında dünya için bir tehdit olmaya devam ediyor.

Omicron'un alt varyantı JN.1, dünya çapında yayılmaya devam ediyor.Şimdiye kadar 41 ülkede görülen varyant Fransa, İsveç, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde etkisini hissettirirken ABD'deki vakaların yüzde 44'ünden fazlasının da JN.1 varyantı olduğu açıklandı.