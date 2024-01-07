Katile yolun sonu gözüküyor! Tel Aviv'de binlerce kişi görevden alınması için gösteri düzenledi: Bizi aptallar yönetiyor
İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı katliam üç aydır devam ederken İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi, katil Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.
Katil Netanyahu ve hükümetinin politikalarının Filistin direniş örgütü Hamas'ın "güçlenmesine" imkan sağladığını savunan göstericiler ellerinde, "Bizi aptallar yönetiyor" ve "(Gazze'deki İsrailli) Esirler 92 gündür çile çekiyor, Netanyahu ve (Benny) Gantz'ın umrunda değil" yazılı dövizler taşıyarak, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.
BİBİ YOLUN SONUNA GELDİ
Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekrandaki "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti.
Göstericilerden bir kısmı binlerce sivilin katledildiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları desteklediklerini ifade ederek, Netanyahu'yu Hamas'a karşı "başarısız" olmakla suçladı.
Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki evinden savaş nedeniyle tahliye edilen Gali Basudo isimli İsrailli, gösteride yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den önce İsrail'in izniyle Katar'ın Gazze'ye yaptığı para yardımına işaret ederek, "İsrail hükümeti sadece Hamas'a çantalar dolusu para vermekle kalmadı, Gazze sınırında ikamet eden bizleri de sattı. (İsrail hükümeti) Bizden vazgeçti ve söylediği yalanlar 7 Ekim'de yüzümüzde patladı." dedi.
İŞGALCİ İSRAİL'DE ANKETLER NETANYAHU'YA OLAN DESTEĞİN AZALDIĞINI GÖSTERİYOR
İsrail'de son dönemde yapılan anketler, Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud partisinin oylarının yarı yarıya düştüğünü gösteriyor.
İsrail'in Kanal 13 televizyonu, 31 Aralık'ta 700 katılımcı ile yaptığı kamuoyu yoklamasında, seçimlerin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisi Likud'un İsrail Parlamentosu'nda 16 sandalye alabileceğini ortaya koymuştu.
Katil Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda şu an 32 sandalyesi bulunuyor.
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