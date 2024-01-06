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Polis değil İsrail askeri! Alman polisinden Türk vatandaşına hadsizlik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2024
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Polis değil İsrail askeri! Alman polisinden Türk vatandaşına hadsizlik

İşgalci İsrail'in Gazze'deki masum sivillere uyguladığı insanlık dışı soykırıma dünyanın her bir noktasından yoğun tepkiler gelmeye devam ediyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’le Dayanışma Yürüyüşü'nde katil İsrail aleyhine slogan atan Türk kökenli kadına Alman polisi müdahalede bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'le Dayanışma Yürüyüşü'nde işgalci İsrail aleyhine slogan atan Türk kökenli Yasemin Acar'a Alman polisi müdahalede bulundu.



İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana, Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'le Dayanışma Yürüyüşleri aralıksız devam ediyor. Başkentte binlerce kişinin bir araya gelerek İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ettiği yürüyüşler genellikle sorunsuz geçse de bugün yürüyüşte "Siyonizm faşizmdir" sloganı gerginliği yol açtı.

"ALMAN SİLAHLARI İSRAİL'E YARDIM EDİYOR"

Berlin'deki Mehringplatz Meydanı'ndan Potzdammerplatz Meydanı'na doğru yürüyen yaklaşık bin Filistin destekçisi, üzerinde "İşgale Son", "Çocukların toplu mezarları üzerine kutsal topraklar inşa edemezsiniz", "Özgür Filistin" yazan dövizler taşırken, "Soykırımı durdurun", "Alman parası, Alman silahları İsrail'e yardım ediyor" gibi sloganlar attı.



ALMAN POLİSİNDEN TÜRK VATANDAŞINA HADSİZLİK

Yürüyüşe katılan Türk kökenli Yasemin Acar, elindeki mikrofonla "Siyonizm faşizmdir", "Siyonistler çocukları öldürüyor" sloganları atınca Alman polisi Acar'a müdahale etti. Acar'ı yürüyüşten ayıran polis, genç kadını kısa süreli olarak gözaltına aldı. Daha sonra kimlik tespiti yapılan Acar, tekrar serbest bırakıldı.

"İSRAİL'E İNSANLARI KATLETMEYİN DİYORUZ"

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Yasemin Acar, "toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlamasıyla hakkında dava açılacağını söyledi. Acar, "Maalesef yine tutuklandım. Her hafta bize yeni yasaklar veriyorlar. Bu yasaklar neden acaba? Almanya doğruları duymak istemiyor. Almanya, Filistin'de şu an yaşananları duymak istemiyor. Biz buna hayır diyoruz, yeter diyoruz. Durun, durdurun, İsrail'e insanları katletmeyin diyoruz" ifadelerini kullandı.



Acar, "Mikrofonda 'Siyonizm faşisttir', dedim. Bu doğru olan bir şey, Siyonistler faşisttir. Bebekleri öldürüyorlar, kadın, erkek demiyorlar öldürüyorlar" dedi.

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