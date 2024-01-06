Polis değil İsrail askeri! Alman polisinden Türk vatandaşına hadsizlik

"İSRAİL'E İNSANLARI KATLETMEYİN DİYORUZ"



Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Yasemin Acar, "toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlamasıyla hakkında dava açılacağını söyledi. Acar, "Maalesef yine tutuklandım. Her hafta bize yeni yasaklar veriyorlar. Bu yasaklar neden acaba? Almanya doğruları duymak istemiyor. Almanya, Filistin'de şu an yaşananları duymak istemiyor. Biz buna hayır diyoruz, yeter diyoruz. Durun, durdurun, İsrail'e insanları katletmeyin diyoruz" ifadelerini kullandı.