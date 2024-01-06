McDonald’s yöneticisi boykot nedeniyle işlerinin azaldığını açıkladı! Mazlumları aç susuz bırakan işgalcileri beslemişlerdi

Kempczinski, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da ve dışındaki pek çok pazarda, Gazze'deki savaştan ötürü McDonald's gibi markaları etkileyen "yanlış bilgilerden" şirketin anlamlı ölçüde etkilendiğini belirtti.