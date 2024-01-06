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McDonald's yöneticisi boykot nedeniyle işlerinin azaldığını açıkladı! Mazlumları aç susuz bırakan işgalcileri beslemişlerdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2024
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McDonald’s yöneticisi boykot nedeniyle işlerinin azaldığını açıkladı! Mazlumları aç susuz bırakan işgalcileri beslemişlerdi

İşgalci İsrail, Filistin'de adeta bir soykırım yaparcasına sivilleri katlederken bölgeden gelen görüntüler savaşın dehşetinin boyutunu gözler önüne sererken, aç ve susuz olan Filistinliler yaşamak için direniyor. Türkiye'de 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's, işgalci İsrail ordusuna her gün ücretsiz dört bin öğün verdiklerini duyurmuştu. Yaşananların ardından McDonalds'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, işgalci İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle şirkete karşı başlatılan boykottan etkilendiklerini açıkladı.

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonalds'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, işgalci İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle şirkete karşı başlatılan boykottan etkilendiklerini açıkladı.

Kempczinski, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da ve dışındaki pek çok pazarda, Gazze'deki savaştan ötürü McDonald's gibi markaları etkileyen "yanlış bilgilerden" şirketin anlamlı ölçüde etkilendiğini belirtti.

"CESARET KIRICI"

Şirketin, İslam ülkeleri dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği her yerde istihdam sağladığını savunan Kempczinski, şirkete yönelik boykotun "cesaret kırıcı ve temelsiz" olduğunu iddia etti.

KATİL İSRAİL'E DESTEK VEREN ULUSLARARASI FİRMALAR BOYKOT EDİLİYOR

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot ve protestolara uğruyor.

STARBUCKS VE ZARA'YA GAZZE TOKADI

ABD'li kahve zinciri Starbucks, gıda zinciri McDonald's ve İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara firmaları başta olmak üzere boykot ve Filistin yanlısı gösteriler nedeniyle tepkiler alıyor.

İşgalci İsrail'e destek açıklamasının yanı sıra McDonald's İsrail şirketinin, İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı.

Dünyanın farklı ülkelerindeki McDonald's şirketleri de İsrail askerlerine dağıtılan bedava yemeğin, McDonald's İsrail'in tasarrufunda olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

MCDONALD'S TÜRKİYE'DEN GAZZE HALKINA 1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

McDonald's Türkiye ise "başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağını" duyurmuştu.

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