McDonald's yöneticisi boykot nedeniyle işlerinin azaldığını açıkladı! Mazlumları aç susuz bırakan işgalcileri beslemişlerdi
İşgalci İsrail, Filistin'de adeta bir soykırım yaparcasına sivilleri katlederken bölgeden gelen görüntüler savaşın dehşetinin boyutunu gözler önüne sererken, aç ve susuz olan Filistinliler yaşamak için direniyor. Türkiye'de 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's, işgalci İsrail ordusuna her gün ücretsiz dört bin öğün verdiklerini duyurmuştu. Yaşananların ardından McDonalds'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, işgalci İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle şirkete karşı başlatılan boykottan etkilendiklerini açıkladı.
"CESARET KIRICI"
Şirketin, İslam ülkeleri dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği her yerde istihdam sağladığını savunan Kempczinski, şirkete yönelik boykotun "cesaret kırıcı ve temelsiz" olduğunu iddia etti.
KATİL İSRAİL'E DESTEK VEREN ULUSLARARASI FİRMALAR BOYKOT EDİLİYOR
İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot ve protestolara uğruyor.
İşgalci İsrail'e destek açıklamasının yanı sıra McDonald's İsrail şirketinin, İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı.
Dünyanın farklı ülkelerindeki McDonald's şirketleri de İsrail askerlerine dağıtılan bedava yemeğin, McDonald's İsrail'in tasarrufunda olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.
MCDONALD'S TÜRKİYE'DEN GAZZE HALKINA 1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ
McDonald's Türkiye ise "başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağını" duyurmuştu.
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