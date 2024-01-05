Bibi’nin zamanı tükeniyor! İşgalci İsrail’in Savaş Kabinesi Üyesi Gantz’dan katil Netanyahu’ya ayar

Bakanların kabine toplantılarında soru sormasının ve ordu yetkililerince kendilerine sağlanan bilgilere itiraz etmelerinin normal olduğunu anlatan Gantz, ancak dün yaşanan tartışmanın "savaşın tam ortasında siyasi amaçlı bir saldırı" olduğunu savundu.

Gantz, "Birçok kabine toplantısına katıldım. Böyle bir davranış hiçbir zaman gerçekleşmedi ve gerçekleşmemelidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki "savaştan sonra" 7 Ekim'e kadar yaşananları her düzeyde ele alacak bir devlet soruşturma komisyonu kurulacağının altını çizen Gantz, kabinenin asıl odak noktasının askeri operasyonel konular olmadığını vurguladı.