Katilden katile destek! Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence top mermisine "İsrail için" yazdı

ABD'DEN KATİL ORDUSUNA DESTEK

İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken bölgeye çok sayıda uçak gemisi göndermişti.

ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.