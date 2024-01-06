Katilden katile destek! Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence top mermisine "İsrail için" yazdı
Yıllardır Filistin’de masumlara kan kusturan işgalci İsrail, yaklaşık 3 aydır Gazze Şeridi’nden her yeri bombalayarak neredeyse nefes alacak yer bırakmadı. Terörizmin hamisi ABD ilk günden bu yana katliama el vermeye devam ederken bir skandalı daha günyüzüne çıktı. Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Gazze sınırındaki işgalci İsrail ordusunu ziyaret etti ve top mermilerinden birine "İsrail İçin" imzasını attı.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
ABD'DEN KATİL ORDUSUNA DESTEK
İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken bölgeye çok sayıda uçak gemisi göndermişti.
ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.
BIDEN SOYKIRIMA EL UZATIYOR
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetmişti:
"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."
ESKİ ABD BAŞKAN YARDIMCISI TOP MERMİLERİNE "İSRAİL İÇİN" YAZDI
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Gazze'de sivil halkı hedef alan işgalci İsrail askerlerini ziyaret etti.
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