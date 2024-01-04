CANLI TAKİP | Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı! İşgalciler tarafından sivillerin üzerine 65 bin ton patlayıcı atıldı
Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları devam ediyor. Batı Şeria'da bir baba ile kızını vuran terör devleti İsrail, bölgeye ambulansın girmesine izin vermedi. Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "savaşın üçüncü aşamasına" geçtiği bildirildi. Öte yandan katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü saldırılarında aralarında uluslararası yasaklı bombaların da bulunduğu ağırlığı 65 bin tonu geçen patlayıcı kullandığı duyuruldu. İşte, dakika dakika Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar...
BATI ŞERİA'DA KANLI SALDIRI
Terör devleti İsrail, Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. İşgal tankları ile Batı Şeria'daki Tulkarim ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın düzenleyen İsrail, onlarca Filistinliyi tutukladı. Soykırımcı İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir baba kızı vurdu ve yanlarına ambulansın yaklaşmasına dahi izin vermedi.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
16.18 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldi.
AŞIRI SAĞCI VEKİLDEN ALÇAK ÇAĞRI
14.02 Katliamcı İsrail'de aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, hükümete Gazze'de İsrail güçlerinin saldırılarında yıkılan Filistin köylerine yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurması çağrısı yaptı.
İsrail Parlamentosu (Knesset) üyesi Sukkot, Channel 12'ye dün verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıktığı Filistin köylerine Yahudi yerleşim birimleri kurarak "mesaj vermesi" gerektiğini savundu.
Aşırı sağcı meclis üyesi ayrıca, 2 Ocak'ta, X hesabından parlamento komitesi oturumunda yaptığı konuşmanın kesitini paylaştı.
Sukkot, İsrail hükümetine Gazze'nin işgal ve ilhak edilmesi, bölgedeki bütün evlerin yıkılarak büyük yerleşim birimleri yapılması çağrısında bulundu.
KATİL ORDUSUNA ARSA DAĞITILMASINI İSTEDİ
Aşırı sağcı milletvekili, Filistinlilerin toprağı olan Gazze'den bölgeyi işgal eden İsrail askerlerine arsa dağıtılmasını istedi.
Gazze'deki meşhur Filistin Meydanı'nın isminin değiştirilmesini öneren Sukkot, "Filistin Meydanı bile İsrail kahramanlığının meydanı haline gelmeli." ifadesini kullandı.
İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, daha önce Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.
Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadesini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.
İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadesini kullanmıştı.
13.40 Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "savaşın üçüncü aşamasına" geçtiği bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da konuya ilişkin habere yer verildi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde daha küçük güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçtiği ifade edildi.
KAN haberinde Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac ve Et-Tuffah bölgelerindeki yoğun askeri faaliyetlerin önümüzdeki hafta başına kadar sona ereceği yönündeki görüşünü aktardı.
İsrail ordu radyosu, son birkaç gün içerisinde Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerinin azaldığına işaret etmişti.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, üçüncü aşama, yoğundan sınırlı bombardımana geçilmesini, Gazze Şeridi içerisindeki birliklerin çoğunun sınıra çekilmesini gerektiriyor.
İsrail ordusu resmi olarak üçüncü aşamaya geçildiğine ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan İsrail güçlerinin azalması da dahil olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine bakıldığında söz konusu aşamanın başladığı ifade ediliyor.
KATİLLER GAZZE'Yİ 65 BİN TON PATLAYICIYLA VURDU
00.33 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü saldırılarında aralarında uluslararası yasaklı bombaların da bulunduğu ağırlığı 65 bin tonu geçen patlayıcı kullandığı duyuruldu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devletinin (İsrail) savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı soykırım savaşı sırasında 45 binden fazla füze ve bomba attı. Bunlardan bazıları bir ton patlayıcı ağırlığındaydı ve işgal devleti bunlarla kasıtlı olarak tüm yerleşim alanlarını bombaladı." ifadesi kullanıldı.
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