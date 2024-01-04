CANLI TAKİP | Gazze’deki insanlık dışı sivil katliamı! İşgalciler tarafından sivillerin üzerine 65 bin ton patlayıcı atıldı

BATI ŞERİA'DA KANLI SALDIRI

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. İşgal tankları ile Batı Şeria'daki Tulkarim ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın düzenleyen İsrail, onlarca Filistinliyi tutukladı. Soykırımcı İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir baba kızı vurdu ve yanlarına ambulansın yaklaşmasına dahi izin vermedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

16.18 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldi.