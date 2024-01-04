🚨ABD’de lisede silahlı saldırı!

ABD'nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

ÖLÜ VEYA YARALI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.