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🚨ABD'de lisede silahlı saldırı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2024
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🚨ABD’de lisede silahlı saldırı!

ABD'nin Lowa eyaletindeki Perry Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

ABD'nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

ÖLÜ VEYA YARALI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Lisenin bin 785 öğrencisi bulunuyor.

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