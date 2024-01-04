🚨ABD'de lisede silahlı saldırı!
ABD'nin Lowa eyaletindeki Perry Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...
ABD'nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.
ÖLÜ VEYA YARALI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankara Kalecik, Kazan, Kızılcahamam Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Ankara Gölbaşı, Güdül, Haymana Belediye Başkan adayları belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Ankara Çubuk, Elmadağ, Evren Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Ankara Bala, Beypazarı, Çamlıdere Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Ankara Keçiören, Mamak, Sincan Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti - MHP Cumhur İttifakı İzmir Kınık, Kiraz, Konak ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
- AK Parti - MHP Cumhur İttifakı İzmir Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
- AK Parti İstanbul, Ankara Adayları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçim AK Parti büyükşehir belediye başkan adayları…
- AK Parti- MHP Cumhur İttifakı İzmir Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
- AK Parti- MHP Cumhur İttifakı İzmir Çiğli, Dikili, Foça ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
- AK Parti- MHP Cumhur İttifakı İzmir Bornova, Buca, Çeşme ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
- AK Parti- MHP Cumhur İttifakı İzmir Bayraklı, Bergama, Beydağ ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!