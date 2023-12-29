Siyonist İsrail’in kara propaganda taktikleri! Kirli sistem böyle çalışıyor: Bul--ortaya çıkar-karala-etkisizleştir



Hiç vakit kaybetmeden, İsrail karşıtı kampanya yürüten kişiyi sosyal ağlar üzerinden ve kontrollerinde olan basın üzerinden karalamaya başlıyorlar.

Bu kişi ya da kişileri ayrıca para ile kontrol ettikleri siyasilere bildiriyorlar.

Siyasiler ve güvenlik birimleri aracılığıyla Filistin yanlısı olan kişi ya da kurumlara baskıları artırıyorlar.