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Kızıldeniz'de sular ısınıyor! ABD duyurdu: Düşürdük

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Kızıldeniz’de sular ısınıyor! ABD duyurdu: Düşürdük

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kızıldeniz'de 10 saat içerisinde 12 kamikaze İHA, 3 gemisavar balistik füze ile 2 seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu.

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