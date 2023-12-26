İsrail’de kırmızı alarm! Seyyid Razi Musavi’nin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek

Aynı zamanda o, General Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından biriydi ve Suriye'deki direniş cephesine destek vermekten sorumluydu. Gaspçı ve barbar siyonist rejim bu suçun bedelini şüphesiz ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise Musavi için yayınladığı taziye mesajında İsrail'i tehdit ederek, "Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek" dedi.