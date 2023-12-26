İsrail’de kırmızı alarm! Seyyid Razi Musavi'nin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek
7 Ekim'den itibaren Gazze'de soykırımına devam eden İsrail, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze katliamının ardından kuvvetlenen saldırılarda gece saatlerinde büyük bir gelişme yaşandı. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi'yi öldürdü. Saldırı sonrası İran'dan yapılan açıklamalar yeni bir savaşın sinyalini verdi.
İsrail Gazze katliamına devam ederken bir yandan da İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'ye yönelik başlattığı işgalin ardından 21 bine yakın Filistinli sivili katleden katil İsrail ordusu, İran ve Lübnan'dan tepki olarak gelen saldırıların ardından o ülkelere karşı da savaş çanları çalmaya başlamıştı.
Gazze Şeridi'ne saldırılarını gece boyu sürdüren İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına da hava saldırısı gerçekleştirdi. Düzenlediği hava saldırısında öldürülen İranlı kilit isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşledi.
İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi'nin, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.
"ÇOCUK KATİLİ SİYONİST REJİM BEDELİNİ ÖDEYECEK!"
İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Birkaç saat önce Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki askeri danışmanlarından Tuğgeneral Seyyid Razi Musevi, sahte ve çocuk katili siyonist rejimi tarafından Şam'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.
Aynı zamanda o, General Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından biriydi ve Suriye'deki direniş cephesine destek vermekten sorumluydu. Gaspçı ve barbar siyonist rejim bu suçun bedelini şüphesiz ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise Musavi için yayınladığı taziye mesajında İsrail'i tehdit ederek, "Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek" dedi.
MİSİLLEMEYE KARŞI TETİKTELER
İsrail, alışılagelmiş tutumunu benimseyerek suçlamalar hakkında doğrudan yorum yapmayı reddetti ancak İsrailli yetkililer, İran'ın misilleme ihtimaline hazırlıklı olduklarını belirttiler.
YÜKSEK ALARM UYARISI
ABD'li New York Times gazetesine konuşan bir askeri yetkili, hem İran hem de Hizbullah'ın İsrail'i suçlamasıyla İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yüksek alarma geçirildiğini söyledi.
HAMAS YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde bir Hamas üyesinin İsrail ordusuna ait tankın yanına giderek paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü.
Kassam Tugayları'nın yayınladıkları görüntülerde, bir Hamas üyesinin İsrail ordusuna ait tankın yanına giderek paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü.
Görüntülerde ayrıca, Hamas'ın keskin nişancılarının çok sayıda İsrail askerini etkisiz hale getirdiği, roket saldırılarıyla İsrail askerlerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlar yer aldı.
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