26 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanı Musavi'yi öldürdü! İran: İsrail bedelini ödeyecek | Tahran'ın yanıtı ne olacak?

İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanı Musavi'yi öldürdü! İran: İsrail bedelini ödeyecek | Tahran'ın yanıtı ne olacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2023 13:58
Katil İsrail'in Suriye'de düzenlediği füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Komutanı Musavi'nin öldürüldüğü açıklandı. İran'dan çok sert tepki geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran: İsrail bedelini ödeyecek
İran: İsrail bedelini ödeyecek
Ukrayna’dan Kırım’a saldırı
Ukrayna'dan Kırım'a saldırı
Rus muhalif lider kutup bölgesinde
Rus muhalif lider kutup bölgesinde
İnsanlık dışı görüntü!
İnsanlık dışı görüntü!
Tepki çeken hediye paketleri!
Tepki çeken hediye paketleri!
Bomba iddia: Ateşkes için nabız yokluyor!
Bomba iddia: Ateşkes için nabız yokluyor!
ABD’ye Kızıldeniz vetosu!
ABD’ye Kızıldeniz vetosu!
Meclis binasına baskın!
Meclis binasına baskın!
Gazze’nin güneyinde İsrail’e darbe!
Gazze’nin güneyinde İsrail’e darbe!
İsrail basınında 3 aşamalı ateşkes iddiası!
İsrail basınında 3 aşamalı ateşkes iddiası!
Okyanusun ortasında can pazarı
Okyanusun ortasında can pazarı
Alman polisi bir Türk’ü öldürdü
Alman polisi bir Türk'ü öldürdü
Daha Fazla Video Göster