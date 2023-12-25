Katil İsrail ordusuna Hamas’tan soğuk duş: Son 4 günde 48 İsrail askeri öldürüldü

KATİL İSRAİL ORDUSU DÖKÜLÜYOR

Açıklamaya göre, son 4 günde 24 askeri eylem gerçekleştiren Kassam Tugayları, Gazze'ye giren İsrail askerlerini ve araçlarını füzelerle ve patlayıcılarla vurdu, daha önce patlayıcı yerleştirdiği iki tüneli imha etti.