Katil İsrail ordusuna Hamas'tan soğuk duş: Son 4 günde 48 İsrail askeri öldürüldü
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamının ardı arkası kesilmezken, katil İsrail ordusu karada Hamas'tan darbe yemeye devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 96 saatte Gazze Şeridi'nde 48 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 35 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini duyurdu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 96 saatte Gazze Şeridi'nde 48 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 35 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini duyurdu.
Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.
KATİL İSRAİL ORDUSU DÖKÜLÜYOR
Açıklamaya göre, son 4 günde 24 askeri eylem gerçekleştiren Kassam Tugayları, Gazze'ye giren İsrail askerlerini ve araçlarını füzelerle ve patlayıcılarla vurdu, daha önce patlayıcı yerleştirdiği iki tüneli imha etti.
KATİL İSRAİL ORDUSUNUN FİŞİ ÇEKİLDİ
Kassam keskin nişancıları, İsrail askerlerini hedef aldı. Gazze Şeridi'ndeki tüm cephelerde İsrail ordusuna ait karargahlar, saha komuta odaları ve birlikler havan mermileri ve kısa menzilli füzelerle bombalandı.
Kassam Tugayları, Gazze'de son 4 günde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 48 İsrail askerinin öldürdüğünü ve onlarcasının da yaralandığını, İsrail ordusuna ait 35 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini aktardı.
Kassam Tugayları ayrıca, Tel Aviv'e çok sayıda füze atıldığını belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Burdur AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bolu Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bolu yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Bitlis AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bingöl Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bingöl yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Bilecik AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Aydın AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Artvin Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Artvin yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta, nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
- Muğla deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Aralık AFAD-KANDİLLİ son gelişmeler
- Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi 2023-2024 | Devre arası ne zaman, başladı mı? İkinci yarıda maçlar ne zaman başlayacak?
- beIN Sports 1 canlı izle 24 Aralık 2023 | FB-GS derbi maçını veren kanallar listesi! Canlı yayın internetten nasıl izlenir?