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Katil İsrail ordusuna Hamas'tan soğuk duş: Son 4 günde 48 İsrail askeri öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2023
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Katil İsrail ordusuna Hamas’tan soğuk duş: Son 4 günde 48 İsrail askeri öldürüldü

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamının ardı arkası kesilmezken, katil İsrail ordusu karada Hamas'tan darbe yemeye devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 96 saatte Gazze Şeridi'nde 48 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 35 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 96 saatte Gazze Şeridi'nde 48 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 35 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

KATİL İSRAİL ORDUSU DÖKÜLÜYOR

Açıklamaya göre, son 4 günde 24 askeri eylem gerçekleştiren Kassam Tugayları, Gazze'ye giren İsrail askerlerini ve araçlarını füzelerle ve patlayıcılarla vurdu, daha önce patlayıcı yerleştirdiği iki tüneli imha etti.

KATİL İSRAİL ORDUSUNUN FİŞİ ÇEKİLDİ

Kassam keskin nişancıları, İsrail askerlerini hedef aldı. Gazze Şeridi'ndeki tüm cephelerde İsrail ordusuna ait karargahlar, saha komuta odaları ve birlikler havan mermileri ve kısa menzilli füzelerle bombalandı.

Kassam Tugayları, Gazze'de son 4 günde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 48 İsrail askerinin öldürdüğünü ve onlarcasının da yaralandığını, İsrail ordusuna ait 35 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini aktardı.

Kassam Tugayları ayrıca, Tel Aviv'e çok sayıda füze atıldığını belirtti.

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