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İşgalci İsrail'in katliamı 80. gününde! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2023
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İşgalci İsrail’in katliamı 80. gününde! Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Son dakika haberine göre Gazze'de işgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 250 kişi daha artarak 20 bin 674'e yükseldi.

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