Katil Netanyahu’nun Neol paylaşımına Hristiyanlardan sert tepki: Ortodoks kilisesini bombaladığın zamanı hatırla İsrail
Gazze’deki 20 bini aşkın masumun katledilmesinden sorumlu, İşgalci İsrail’in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu dünya genelinden sert tepki görüyor. Gazze’deki soykırıma beklediği uluslararası desteği göremeyen işgalci Netanyahu, Hristiyan aleminin Noel’ini kutlayarak masum algısına yattı. Filistin’de on binlerce sivil kıyımı yapan katil İsrail’in tüm suçlarını Hamas’a mal ederek iftira atan BİBİ’nin algı çalışması işe yaramadı. Hristiyan dinine mensup bir sosyal medya kullanıcılarından biri Filistin’in 75 yıldır işgal altında olduğunu söylerken bir başka takipçi de Netanyahu’ya dünyanın en eski üçüncü Ortodoks kilisesini bombaladığını hatırlattı. İşte habere dair tüm detaylar…
Batılı ülkelerin güdümünde 1948 yılında Filistin topraklarının işgal edilmesiyle kurulan Siyonist İsrail, dünyanın başına bela olmaya devam ediyor. ABD'nin koşulsuz desteğiyle beraber 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı soykırımda 20 bini aşkın sivili katletti.
İBADETHANELERİ BOMBALADI
Bölgede neredeyse nefes alacak alan bırakmayan işgalci İsrail, hastaneler, okullar ve ibadethaneler de dahil neredeyse tüm yerleşim yerlerini bombaladı.
FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK!
İşgalciler, yalnızca camileri değil kiliseleri de bombardımana tuttu.
Dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler, Siyonist İsrail'in soykırımı karşısında Filistin'e özgürlük istemeye devam ediyor.
KATİL NETANYAHU HRİSTİYANLARIN NOEL'İNİ KUTLADI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF), Hristiyan alemine yönelik Noel paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki gördü.
HAMAS'A İFTİRA ATTI
Netanyahu, X sosyal medya hesabından, Noel için paylaştığı mesajda, "Canavarlarla karşı karşıyayız; çocukları ebeveynlerinin önünde, ebeveynleri de çocuklarının önünde öldüren, kadınlara tecavüz edip başlarını kesen, bebekleri diri diri yakan, bebekleri rehin alan canavarlarla..." ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'YA HRİSTİYANLARDAN SERT TEPKİ
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Netanyahu'nun bu paylaşımına karşılık verdi.
Profilinde, ABD bayrağı bulunan onaylı bir X hesabı, Gazze'de öldürülenler için kilise önünde düzenlenen ayinden fotoğraf paylaşarak, "Gerçekten, biz Hristiyanların Noel'ini mi kutluyorsun?" ifadesini kullandı. Anonim bir kullanıcı da eski ABD Başkanı Harry Truman'ın Filistin ile ilgili konuştuğu videoyu paylaşarak, "ABD Başkanı Truman: Filistin'i küçük parçalarla aldık." ifadesine yer verdi.
Bir başka kullanıcı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin yakınlarının haykırışlarının ve Gazze'ye yönelik saldırıların yer aldığı bir videoyu paylaşarak, "Etnik temizlikte, savaş suçlarında, katliamlarda ve acılarda 80 gün ve 75 yıl oldu." açıklamasında bulundu.
Ayrıca binlerce kullanıcı, Filistin'in yanında olduğunu belirten paylaşımlar yaparak, Netanyahu'nun mesajına tepki gösterdi.
"ORTODOKS KİLİSESİNİ BOMBALADIĞIN ZAMANI HATIRLA İSRAİL"
IDF'nin, Noel hakkında yaptığı paylaşım da sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Gazze'de saldırılar sonucunda yıkılan kilisenin fotoğrafını paylaşan bir kullanıcı, "Dünyanın en eski üçüncü Ortodoks kilisesini bombaladığın zamanı hatırla İsrail." ifadesini kullandı.
Başka bir X kullanıcısı, "(Noel'i) Kutlamak için kiliseyi mi bombaladın?" şeklinde karşılık verdi.
Sosyal medya kullanıcılarından bazıları da Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim kentinde bombalanan kilisenin görüntüsünü paylaşarak, "Bana mutlu yeni bir yıl dileme." ifadesini kullandı.
Kullanıcılardan bir diğeri de "Noel günü İsa'nın doğum yerine zarar vermek ve ardından bu tweeti paylaşmak inanılmaz derecede çılgınca." ifadesine yer verdi.
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