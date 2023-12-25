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İsrailli eski istihbaratçı itiraf etti: İsrail hayal görüyor! “Büyük bir meydan okuma var”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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İsrailli eski istihbaratçı itiraf etti: İsrail hayal görüyor! “Büyük bir meydan okuma var”

İşgal ettiği Filistin topraklarında kurulduğu yıldan beri dönem dönem sivillere yönelik saldırılar düzenleyen Siyonist İsrail ordusu, 7 Ekim’den beri Gazze’de 20 bini aşkın masum insanı katletti. Gazze’yi tamamen abluka altına aldıklarına ilişkin sosyal medyada oluşturmaya çalıştıkları ‘güç algısı’ her defasında boşa çıkan İsrail, kırılma aşamasına geldi. Eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Aharon Zeevi-Farkash Hamas’ın bombardımanlarına karşı işgalci ordusunun aciz kaldığını itiraf etti. Zeevi-Farkash, İsrail’in Hamas üzerindeki hedeflerinin bir hayalden ibaret olduğunu itiraf etti. İşte tüm detaylar…

Hamas'ın baskın düzenlediği bir askeri üsten kaçırılan Nick Baizer isimli İsrail askerinin arkadaşı olduğunu aktaran Avramoviç, "(Esirleri geri getirebilmek için) En iyi yol müzakere etmek. Çünkü savaşmak kimse için iyi bir şey değil. Ne bizim için (İsrailliler) iyi ne de onlar (Filistinliler) için iyi. Savaş iyi bir şey değil. Onun için müzakerenin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum." diye konuşmuştu.

HAMAS'IN GÜCÜ YADSINAMAZ: İSRAİL ORDUSU ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

Öte yandan İsrailli askeri analist Yoav Zeitoun, İsrail ordusunun son 14 yılda Tel Aviv'e sadece 50 dakika uzaklıkta kurulan bir ordunun (Hamas) gücü karşısında sahada her gün şaşkınlık yaşadığını söylemişti.

ESKİ İSRAİL ASKERİ İSTİHBARAT SERVİSİ BAŞKANI DA İTİRAF ETTİ

Eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Aharon Zeevi-Farkash, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde devam eden "savaş için belirlediği hedeflerin gerçekçi olmadığını" belirtti.

Farkash, Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" adlı internet sitesine verdiği röportajda, İsrail hükümetinin belirlediği "Hamas'ın askeri gücünü yok etme, İsrailli esirleri kurtarma" hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA VAR"

"Hamas'ı yok etmekle başladık. Ama şu aşamada büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Esirler geri getirilmeden savaşı bitirmek mümkün değil." ifadesini kullanan Farkash, "İsrail'in Gazze'deki savaş için belirlediği hedeflerin gerçekçi olmadığını" kaydetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde peşinde olduğu bazı Hamas yöneticilerinin güvenli biçimde Katar'a gitmeleri konusunu değerlendirdiği iddia edilmişti.

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