İsrailli eski istihbaratçı itiraf etti: İsrail hayal görüyor! “Büyük bir meydan okuma var”

Hamas'ın baskın düzenlediği bir askeri üsten kaçırılan Nick Baizer isimli İsrail askerinin arkadaşı olduğunu aktaran Avramoviç, "(Esirleri geri getirebilmek için) En iyi yol müzakere etmek. Çünkü savaşmak kimse için iyi bir şey değil. Ne bizim için (İsrailliler) iyi ne de onlar (Filistinliler) için iyi. Savaş iyi bir şey değil. Onun için müzakerenin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum." diye konuşmuştu.