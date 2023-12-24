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ABD’den Türkiye için ikiyüzlü paylaşım! Terörün hamisi PKK fondaşı timsah gözyaşları döktü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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ABD’den Türkiye için ikiyüzlü paylaşım! Terörün hamisi PKK fondaşı timsah gözyaşları döktü

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında PKK terör örgütüyle oluşan çatışma sonucunda 12 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Tüm Türkiye’nin yüreğini yakan kahraman şehitlerimizin öcü bin misliyle alınmaya başlarken terörün hamisi, PKK fondaşı ikiyüzlü ABD, timsah gözyaşları döktü. ABD Ankara Büyükelçiliği'nden taziye mesajı gönderdi. Terör devleti İsrail’e de soykırım için fon ve mühimmat sağlayan ABD’nin, 2024 savunma bütçesine Irak ve Suriye’de DEAŞ'la mücadele bahanesi ile terör örgütü PKK/YPG'ye ulaşabilecek 156 milyon dolar ayırdığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar…

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı kapsamındaki PKK ile çıkan çatışmalar sonucu 12 Mehmetçiğimiz şehit oldu.
Yıllardır PKK'lı mahlukları besleyen, teröre para, silah ve asker desteği veren ABD, şehitlerimizden sonra ikiyüzlü bir tavırla taziye mesajı yayımladı.

"BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ"

Bir taraftan kahraman askerlerimize veda ederken bir taraftan da Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar yoğunlaştı. PKK terör örgütünün sığınakları yerle bir edilirken bölgeden pek çok leş çıkarıldı.

Kahraman askerimizin yoğun bombardımanlarının ardından terörün fondaşından ses çıktı. Taziye mesajıyla şirin görünmeye çalışan ABD, 2024 savunma bütçesinin terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis etti.

İKİYÜZLÜ ABD: NATO MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ!

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonucu şehit olan 12 asker için ABD Ankara Büyükelçiliği'nden şu şekilde açıklama geldi:

"ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

156 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE AYIRDILAR

Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak PKK/YPG'nin faydalandığı, Suriye'ye ayrılan fon, 2023'e kıyasla 9 milyon dolar azaltılarak 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl 322 milyon dolar tahsis edilen Irak bölümüne ise bu yıl 242 milyon dolar ayrıldı. DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de mücadele fonu kapsamında 2024 mali yılı için toplam 398 milyon dolar tahsis edildi.

Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK/YPG'ye "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasının ardından savunma bütçesinin yasalaşması bekleniyor.

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