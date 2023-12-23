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Çin'de skandal görüntüler! Ameliyat sırasında defalarca yumrukladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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Çin’de skandal görüntüler! Ameliyat sırasında defalarca yumrukladı

Çin’de bir doktorun göz ameliyatı yaptığı 82 yaşındaki hastaya ameliyat sırasında yumruk attığı ortaya çıktı. Olaya ait görüntülerin yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

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