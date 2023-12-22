Katil Netanyahu ve İşgalci İsrail’e Lahey yolu gözüktü! ABD’li kuruluş da devrede: Soykırımın hesabı sorulacak

Şamlı, şu ana kadar 5 devletin müracaat ettiğini ancak baro olarak yaptıklarının hem delilleri hem dilekçenin mahiyeti itibarıyla en önemli başvuru olduğunun kendilerine söylendiğini ifade etti.

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