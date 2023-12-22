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Dünyanın utanç tablosu! Katil İsrail Gazze'nin er-Rimal Mahallesi'ni yok etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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Dünyanın utanç tablosu! Katil İsrail Gazze’nin er-Rimal Mahallesi’ni yok etti

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze'deki sivil katliamı her geçen gün boyut atlamaya devame diyor. Katiller Gazze'nin Er-Rimal Mahallesi'nde hükümete ve Hamas'a ait kurumların ve onlarca binanın olduğu bir bölgenin neredeyse tamamını bombalayarak yıktı.

İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Gazze'nin Er-Rimal Mahallesi'nde hükümete ve Hamas'a ait kurumların ve onlarca binanın olduğu bir bölgenin neredeyse tamamını bombalayarak yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Hamas'a ait kurumların ve onlarca binanın yer aldığı bölgeyi bombaladı.

KATİLLER MAHALLEYİ YOK ETTİ

Saldırılar nedeniyle bölgedeki binaların neredeyse tamamının yıkıldığı, patlama seslerinin yanı sıra bölgeden siyah dumanlar yükseldiği ifade edildi.

GAZZE TOZ DUMAN!

Saldırının düzenlendiği "Filistin Camisi Meydanı" adıyla bilinen bölgede, hükümete ve Hamas'a ait kurumlar, onlarca bina ve yüzlerce konut yer alıyordu.

Saldırılar nedeniyle boşaltılan ancak öncesinde yaklaşık 30 bin kişinin ikamet ettiği bölgedeki kurumlar arasında, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisleri ile Yüksek Yargı Konseyi binası bulunuyordu.

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