Hırsızın kimliği şaşkına çevirdi! Başakşehir’de bir garip olay

Bu sırada M.S.K.'yı takip eden bir kişi park halindeki aracın camını kırıp para dolu çantayı alıp kaçtı. Aracına dönen M.S.K. durumu görünce polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin incelemesinde kimliğinin Kolombiyalı Arnulfo D.R. (57) olduğu tespit edildi.