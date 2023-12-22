Hırsızın kimliği şaşkına çevirdi! Başakşehir'de bir garip olay
Park halindeki aracın camını kırıp tam 2.5 milyon lirayı çalan yabancı uyruklu hırsızın kökeni şaşırttı. Polis tarafından yakalanan şüphelinin, Kolombiyalı dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın memleketi olarak bilinen Medellin’den geldiği ortaya çıktı
İstanbul Başakşehir'de şirket çalışanı M.S.K. 15 Aralık'ta şirketine ait 2.5 milyon lirayı bankadan çekip çantayla arabaya, arabayı da bir otoparka bıraktı.
Bu sırada M.S.K.'yı takip eden bir kişi park halindeki aracın camını kırıp para dolu çantayı alıp kaçtı. Aracına dönen M.S.K. durumu görünce polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin incelemesinde kimliğinin Kolombiyalı Arnulfo D.R. (57) olduğu tespit edildi.
Şüpheliyi takibe alan polis, Arnuflo D.R.'yi İstanbul Havalimanı'ndan kaçmaya çalışırken yakaladı. Çantasında 4 bin 930 Euro ve 3 bin 385 lira para ele geçirilen şüpheli yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Escobar, 1993 yılında Medellin'de öldürülmüştü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Adıyaman AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- Fred Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa'da Fred olacak mı? Kırmızı kart cezası iptal edilebilir mi, kaç maç ceza alacak?
- Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayıp, bitecek? 2023-2024 MEB Ocak takvimi...
- Sağlık Bakanlığı KURA sonuçları 22 Aralık | Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı ASIL-YEDEK isim listesi! Hükümlü/TMY "yhgm.saglik.gov.tr" işçi...
- 22 ARALIK 2023 CUMA MESAJLARI: En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun, Hadisli, Hayırlı “Cuma Mesajları ve sözleri”
- Cuma Hutbesi 22 Aralık 2023 | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? DİYANET PDF tam metin oku
- Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Bilet satışları başladı mı, hangi gün başlayacak?
- Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: ☂ Şemsiyeleri çıkarın! O illere aralıksız yağacak! ☁ 22- 26 ARALIK HAVA DURUMU
- AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Sivas belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Sivas AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...
- Kaymakamlık sınav sonuç tarihi ÖSYM 2023 | Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman?