ABD'nin eli sivil kanıyla doldu! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan yeni skandal: İsrail mağdur
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivil katliamı bitmek bilmiyor. Korkunç soykırımın eli kanlı ortağı ABD'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 yılında Amerikan dış politikasının ana başlıklarını ele aldığı basın toplantısında, terör örgütü İsrail'i mağdur olarak tanımladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 2023 yılında Amerikan dış politikasının ana başlıklarını ele aldığı basın toplantısında, ağırlıklı olarak Gazze krizini ve Ukrayna'daki savaşın gidişatını değerlendirdi.
Gazze'ye ilişkin skandal açıklamalarına bir yenisini ekleyen Blinken, terör örgütü İsrail'i mağdur olarak tanımlamayı da ihmal etmedi.
SİYONİST İSRAİL'E ARKA ÇIKTI: YALNIZCA MAĞDURDAN TALEP EDİLİYOR
Blinken, yaptığı açıklamada, "Bana çarpıcı gelen şu ki, pek çok ülkenin bu çatışmaya son verilmesi yönünde çağrıda bulunduğunu duysak da neredeyse hiç kimsenin Hamas'tan sivillerin arkasına saklanmayı bırakmasını, silahlarını bırakmasını, silahlarını bırakmasını talep ettiğini duymuyorum.
Hamas bunu yaparsa yarın bu iş biter. Nasıl oluyor da saldırgandan hiçbir talep gelmiyor, yalnızca mağdurdan talep ediliyor? Hamas'a buna son vermek için gerekeni yapması konusunda baskı yapan güçlü bir uluslararası ses olsaydı iyi olurdu." ifadelerini kullandı.
Blinken, Gazze'de İsrail saldırıları dolayısıyla hayatını kaybeden Filistinli sivillerin sayısının giderek artmasına ilişkin olarak, "İsrail'in (Hamas) tehdidini bertaraf etmekle Gazze'deki sivil kayıplarını azaltma arasında seçim yapmak zorunda olmadığına inanmaya devam ediyoruz. Her ikisini de yapmak stratejik olarak bir gerekliliktir." dedi.
"HAMAS'IN LİDERLERİNE ODAKLANMIŞ OPERASYONLARA GEÇİLDİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ"
Gazze'deki krizin gidişatını değerlendiren Blinken, Hamas'ın direnişini hazmedemeyerek, "Açıktır ki (Gazze'deki) çatışma daha düşük yoğunluklu bir seviyeye evrilecek ve evrilmesi gerekiyor. Biz de orada daha hedef gözetilen, daha az askeri gücün kullanıldığı ve Hamas'ın liderlerine odaklanmış operasyonlara geçildiğini görmek istiyoruz." diye konuştu.
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