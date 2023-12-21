ABD’nin eli sivil kanıyla doldu! ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan yeni skandal: İsrail mağdur

SİYONİST İSRAİL'E ARKA ÇIKTI: YALNIZCA MAĞDURDAN TALEP EDİLİYOR

Blinken, yaptığı açıklamada, "Bana çarpıcı gelen şu ki, pek çok ülkenin bu çatışmaya son verilmesi yönünde çağrıda bulunduğunu duysak da neredeyse hiç kimsenin Hamas'tan sivillerin arkasına saklanmayı bırakmasını, silahlarını bırakmasını, silahlarını bırakmasını talep ettiğini duymuyorum.