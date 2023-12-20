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Peru'da 6,2 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2023
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Peru’da 6,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Peru'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu. Can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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