Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan Gazze açıklaması!

Foruma katılan Lavrov, burada yaptığı konuşmada, Filistin-İsrail meselesinin olduğu bölgedeki durumun "keskin" şekilde kötüleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada her gün gözlemlediğimiz şiddet, benzeri görülmemiş feci boyuta ulaştı. On binlerce ölü ve yaralı var. Bunların birçoğu Gazze Şeridi'ndeki siviller, özellikle de çocuklar ile kadınlar. Bölgedeki halkın çektiği acılar, İsrail'in uyguladığı abluka sonucu daha da ağırlaşıyor. Akan kanın durdurulması ve ihtiyaç sahibi herkese gerekli insani yardımın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması öncelikli."