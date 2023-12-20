Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Gazze açıklaması!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması ve insani yardımın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasının öncelikli olduğunu belirterek, "Bölgedeki halkın çektiği acılar, İsrail'in uyguladığı abluka sonucu daha da ağırlaşıyor." dedi.
Foruma katılan Lavrov, burada yaptığı konuşmada, Filistin-İsrail meselesinin olduğu bölgedeki durumun "keskin" şekilde kötüleştiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Burada her gün gözlemlediğimiz şiddet, benzeri görülmemiş feci boyuta ulaştı. On binlerce ölü ve yaralı var. Bunların birçoğu Gazze Şeridi'ndeki siviller, özellikle de çocuklar ile kadınlar. Bölgedeki halkın çektiği acılar, İsrail'in uyguladığı abluka sonucu daha da ağırlaşıyor. Akan kanın durdurulması ve ihtiyaç sahibi herkese gerekli insani yardımın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması öncelikli."
ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanmasını talep eden kararın kabul edilmesi yönündeki girişimlerine karşı çıktığına dikkati çeken Lavrov, "ABD, tek taraflı tavır sergiliyor, her türlü süreci ve girişimi gasbetmeye çalışıyor." dedi.
Lavrov, Arap ortaklarıyla mevcut durumun uzun vadeli istikrara kavuşturulması ve meselenin diplomasi yoluyla çözülmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getirerek, "Meseleye sebep olan adaletsizlik ortadan kaldırılıncaya ve Filistin halkı, BMGK ve BM Genel Kurul kararlarının öngördüğü 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs ile kendi bağımsız devletini kurma hakkını kullanana kadar şiddetin devam edeceği aşikar. Yalnızca uluslararası hukuka dayalı böyle dengeli bir yaklaşım sürdürülebilir barışa yol açabilir." diye konuştu.
Barış müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini vurgulayan Lavrov, uluslararası kararların uygulanmasını sağlayacak ortak diplomatik mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? 20 Aralık Çarşamba FB maçı şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler...
- Arşivlerden çıktı! İlk kez göreceksiniz: İşte Osmanlı Dönemine ait çok konuşulacak fotoğraflar
- Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Temizlik dışında meğer sizinle ilgiliymiş
- Belediye memur alımı iş başvuru ekranı | 9 ilde KPSS 50-55-60-65-70 puanla ilanlar açıldı! Başvuru şartları neler?
- 84 gol, 20 asist… Beşiktaş gol patlaması yaşayacak! 22 milyon euroluk yıldıza kancayı taktı!
- İstanbul'a kar müjdesi: Hoş geldi sefa geldi! İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir... Meteoroloji haritayı güncelledi! 20 Aralık il il hava durumu...
- Zemheri ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 kara kış soğukları hangi tarihte gelecek?
- Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? 20 Aralık Son dakika AFAD güncel liste
- Google'a Doodle olan Sedad Hakkı Eldem kimdir, neden doodle oldu? Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında, ne zaman öldü, ne iş yapıyordu?
- Yeni sosyal yardım ödemeleri kaç lira olacak? Engelli aylığı ne kadar zamlanacak 2024? %40-%69-%70 engelli maaşı...
- Takım sahadan çekilirse ne olur? İstanbulspor mağlup mu oldu, cezası nedir son dakika?
- Cevdet Arıkan kimdir? Seferoğulları'nın Suphi'si Cevdet Arıkan kaç yaşında vefat etti? Hayatı, oynadığı dizi ve filmler...