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ABD'ye Yemen'de büyük şok! İHA düşürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2023
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ABD’ye Yemen’de büyük şok! İHA düşürüldü

ABD ordusu, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrol ettiği bölgelerden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) Kızıldeniz üzerinde düşürdüğünü açıkladı.

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