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İşgalciler bozguna uğruyor: Kassam Tugayları’ndan katil İsrail askerlerine keskin ölüm! 4 katil daha cehennemi boyladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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İşgalciler bozguna uğruyor: Kassam Tugayları’ndan katil İsrail askerlerine keskin ölüm! 4 katil daha cehennemi boyladı

Filistin topraklarının işgal edilmeye başladığı tarihten itibaren Filistinlilere kan kusturan Siyonist İsrail, 7 Ekim’den beri savaş suçu işleyerek Gazze’de soykırım yapıyor. Dünyanın gözü önünde bebekleri, kadınları, masumları öldürmekten çekinmeyen katiller gitgide yalnızlaşıyor. Artık son çırpınışlarını yaşayan işgalciler Kassam Tugayları’nın kıskacından kaçamıyor. Gün gün yeni görüntüler paylaşan Hamas cephesinden, 4 katilin daha cehenneme gönderildiğine ilişkin duyuru yapıldı. İşte habere dair tüm detaylar…

Hamas, önceki gün yayınladığı görüntülerde Gazze'yi işgalci ordusuna dar etti. Han Yunus'taki tanklarını vuran Kassam Tugayları'nın soykırıma karşı direnişi, tüm dünyada ses getiriyor.

İsrail güçleri ile Kassam Tugayları'nın birebir çatıştığı noktada Filistinli mücahitler, Siyonist katilleri tek tek hem keskin nişancı tüfekleri hem de bazukalarla avladı.

KATİLLERE KESKİN ÖLÜM!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 4 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından hedef alındığını duyurdu.

Kassam'ın Telegram hesabından yapılan açıklamalarda, Gazze'de karadan İsrail güçleriyle devam eden çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamalarda, Gazze kentinin kuzeybatısında 4 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu belirtildi ancak ölüp ölmediklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Diğer bir açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesinde 3 İsrail askeri aracının, Han Yunus kentinin farklı noktalarında ise 4 personel aracı ile 4 Merkava model tankın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusundan, 4 askerinin keskin nişancı kurşunuyla vurulmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 İsrail askeri öldürüldü.

SİYONİZMİN SONU NİHAYETE ERİYOR!

Hamas'ın gücü İsrailliler tarafından da kabul edilirken, katillerin algı çalışmaları bir taraftan Netanyahu'nun bir taraftan da Siyonizm'in sonunu nihayete erdiriyor.

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