İşgalciler bozguna uğruyor: Kassam Tugayları’ndan katil İsrail askerlerine keskin ölüm! 4 katil daha cehennemi boyladı
Filistin topraklarının işgal edilmeye başladığı tarihten itibaren Filistinlilere kan kusturan Siyonist İsrail, 7 Ekim’den beri savaş suçu işleyerek Gazze’de soykırım yapıyor. Dünyanın gözü önünde bebekleri, kadınları, masumları öldürmekten çekinmeyen katiller gitgide yalnızlaşıyor. Artık son çırpınışlarını yaşayan işgalciler Kassam Tugayları’nın kıskacından kaçamıyor. Gün gün yeni görüntüler paylaşan Hamas cephesinden, 4 katilin daha cehenneme gönderildiğine ilişkin duyuru yapıldı. İşte habere dair tüm detaylar…
Hamas, önceki gün yayınladığı görüntülerde Gazze'yi işgalci ordusuna dar etti. Han Yunus'taki tanklarını vuran Kassam Tugayları'nın soykırıma karşı direnişi, tüm dünyada ses getiriyor.
İsrail güçleri ile Kassam Tugayları'nın birebir çatıştığı noktada Filistinli mücahitler, Siyonist katilleri tek tek hem keskin nişancı tüfekleri hem de bazukalarla avladı.
KATİLLERE KESKİN ÖLÜM!
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 4 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından hedef alındığını duyurdu.
Kassam'ın Telegram hesabından yapılan açıklamalarda, Gazze'de karadan İsrail güçleriyle devam eden çatışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamalarda, Gazze kentinin kuzeybatısında 4 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu belirtildi ancak ölüp ölmediklerine ilişkin bilgi verilmedi.
Diğer bir açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesinde 3 İsrail askeri aracının, Han Yunus kentinin farklı noktalarında ise 4 personel aracı ile 4 Merkava model tankın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı kaydedildi.
İsrail ordusundan, 4 askerinin keskin nişancı kurşunuyla vurulmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 İsrail askeri öldürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca emekliye verilecek! Yeni ödemeler duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL'ye ek + 2.000 TL...
- ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...
- GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 14 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...
- Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşındaydı son dakika? Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat mı etti? Meclis'te kalp krizi geçirmişti...
- Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...
- Beşiktaş kadro dışı bıraktı, teklif yağdı! En az 5 milyon euro kasada! İşte yeni takımı...
- 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...
- Günler ne zaman uzar ve kısalır? Günler ne zaman uzamaya başlayacak 2023-2024? Bu yılın kış dönümü...
- Dünyanın en kötü 100 yemeği seçildi! İlk 10'da Türk yemeği de var
- Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi FB nasıl tur atlar?
- 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2024 resmi tatil günleri...
- Fenerbahçe ocak çıkartmasına hazır! Yeni Kim Min Jae bulundu: 16 gol, 16 asist...