İşgalci İsrail askerlerinden camiye çirkin saldırı! Hoparlörlerden Yahudi duası okudular
İşgalci İsrail askerleri, Gazze'de soykırım yaparken işgal altında bulunan Batı Şeria'daki bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu. Camiye yapılan saygısızlık sosyal medyada büyük tepki çekerken, fanatik Yahudiler ise görüntülerden övgüyle bahsetti.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okudu.
İsrail ordusunun, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve kuşatma devam ederken, İsrail askerleri şehirdeki bir camiye çirkin saldırıda bulundu.
Askerler işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girdi; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okudu.
Mikrofonu tutan asker, arkadaşları kendisini videoya alırken, Yahudilerin sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu "Şema Yisrael" (Dinle Ey İsrail) duasını seslendirdi.
Görüntülerde, Yahudi duasının caminin hoparlörlerinden yankılandığı, bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görüldü.
Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri, sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşırken, camiye yapılan saygısızlık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük tepki çekti.
AŞIRI SAĞCI İSRAİLLİ BAKAN CAMİDEKİ SAYGISIZLIĞI ÖVDÜ
Öte yandan İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki camiye saygısızlık yapan askerleri övdü.
Bakan Ben-Gvir, görüntüleri kendi Telegram hesabından paylaşarak, "Kahraman askerlerimizden Cenin'de bir camide Şema İsrael duası." ifadelerini kullandı.
İsrail güçleri, 3 gündür kuşatmaya alarak kanlı baskınlar düzenlediği Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda şu ana kadar 11 Filistinliyi öldürdü.
Kampı kuşatma altında tutan İsrail ordusu, Filistinli sağlık ekiplerinin içeri girişine de kısıtlama getiriyor.
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