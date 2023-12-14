İşgalci İsrail askerlerinden camiye çirkin saldırı! Hoparlörlerden Yahudi duası okudular

Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri, sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşırken, camiye yapılan saygısızlık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük tepki çekti.

AŞIRI SAĞCI İSRAİLLİ BAKAN CAMİDEKİ SAYGISIZLIĞI ÖVDÜ

Öte yandan İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki camiye saygısızlık yapan askerleri övdü.