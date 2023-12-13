Bağırsakta büyüyen bebek olayı şoke etti! Doktorlar gördükleri karşısında dondu! Meğer 5,5 aylık...

Fransa'nın denizaşırı topraklarından biri olan Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda yaşayan 37 yaşındaki bir kadın, mide krampları ve aşırı şişkinlik şikayetleriyle doktora başvurdu. Doktor ziyaretinde, beklenmedik bir gerçekle karşılaştı; 23 haftalık hamile olduğunu öğrendi, ancak bu hamilelik olağandışı bir şekilde rahminde değil, bağırsaklarında gelişen bir fetüs tarafından gerçekleşiyordu.

Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda 37 yaşındaki bir kadın, mide krampları ve aşırı şişkinlik şikayetiyle doktora başvurduğunda, yaşadığı şok edici gerçekle karşılaştı. Yapılan tetkiklerde, kadının 23 haftalık hamile olduğu ve bağırsaklarında büyüyen bir fetüs taşıdığı ortaya çıktı.

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