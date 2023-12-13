13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Bağırsakta büyüyen bebek olayı şoke etti! Doktorlar gördükleri karşısında dondu! Meğer 5,5 aylık...

Bağırsakta büyüyen bebek olayı şoke etti! Doktorlar gördükleri karşısında dondu! Meğer 5,5 aylık...

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
ABONE OL
Bağırsakta büyüyen bebek olayı şoke etti! Doktorlar gördükleri karşısında dondu! Meğer 5,5 aylık...

Doktora şiddetli mide ve karın ağrıları şikayetiyle başvuran bir kadın, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Yapılan muayene sonucunda, 23 haftalık (5.5 ay) hamile olduğunu öğrendi. Ancak, bu hamilelik normal şartlarda olduğu gibi rahmin içinde değil, beklenmedik bir yerde gelişiyordu. Detaylı taramalar ve ultrason incelemeleri sonucunda uzmanlar şoke oldu.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından biri olan Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda yaşayan 37 yaşındaki bir kadın, mide krampları ve aşırı şişkinlik şikayetleriyle doktora başvurdu. Doktor ziyaretinde, beklenmedik bir gerçekle karşılaştı; 23 haftalık hamile olduğunu öğrendi, ancak bu hamilelik olağandışı bir şekilde rahminde değil, bağırsaklarında gelişen bir fetüs tarafından gerçekleşiyordu.

Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda 37 yaşındaki bir kadın, mide krampları ve aşırı şişkinlik şikayetiyle doktora başvurduğunda, yaşadığı şok edici gerçekle karşılaştı. Yapılan tetkiklerde, kadının 23 haftalık hamile olduğu ve bağırsaklarında büyüyen bir fetüs taşıdığı ortaya çıktı.

Nadir Bir Vaka

New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir makalede, kadının 10 gündür şiddetli mide ve karın ağrıları çektiği ve doktorların ektopik gebelik teşhisi koyduğu belirtildi. Yapılan taramalarda, kadının karın boşluğunda, bağırsakları yanında 'normal boyda ve şekilde' bir fetüsün büyüdüğü tespit edildi. Uzmanlar, bu tür gebeliklerin çok nadir görüldüğünü vurguluyor.

Hayatta Kalma Mücadelesi

Bebek, hayati organları tutan Periton boşluğunda bulunuyordu ve plasenta pelvisin üst kısmına bağlıydı. Bu durum genellikle ölümcül olmasına rağmen, doktorlar 29 haftalıkken bebeği başarıyla doğurmayı başardılar.

Anne ve bebek, üç ay içinde taburcu oldu. Uzmanlara, bebeklerin 24 haftadan itibaren rahim dışında yaşayabildiklerini ancak hayatta kalma oranının %68 olduğunu söylüyorlar. 37 yaşındaki kadının daha önce iki çocuğu olduğu ve daha önce düşük yaptığı belirtildi.

Dış Gebelik Nedir?

Dış gebelik, döllenmiş yumurtanın rahim boşluğu dışında yerleşmesiyle oluşan bir gebelik komplikasyonudur. Bu durum, embriyo canlılığını sürdüremez ve anne için ciddi bir risk oluşturur. Genellikle Fallop tüplerinde görülen bu durum, yumurtalıkta, servikste veya abdomende de görülebilir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA