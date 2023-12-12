ABD ve Çin arasında Filipinler krizi! Tansiyon zirveye çıktı: Ekonomik can damarı için büyük tehdit

GÜNEY ÇİN DENİZİ ÜZERİNDE HAK İDDİASI

Çin'in Güney Çin Denizi'ni sahiplendiğini söyleyen Arslan "ABD bunu kabul etmiyor. Çin burayı sahiplenmek için suni adalar oluşturuyor. Bu denizdeki doğalgaz ve petrol üzerinde de Çin hak iddia etmekte. Ayrıca burası dünya balıkçılık faaliyetleri için de oldukça önemli. Buna Filipinler, Vietnam, Malezya ve ABD karşı çıkıyor" ifadelerini kullanıyor.

ABD'nin şu anda Filipinleri koruduğunu ve beraber tatbikat yaptıklarını söyleyen Arslan "Çin'in su sıkması aslında ABD'ye mesaj. 'Burada bensiz iş yapamazsın, ABD ile ortak olamazsın' demek istiyor" şeklinde konuşuyor.

GÖRÜNEN SORUN RESİFLER

Gazeteci yazar Gökhun Göçmen ise Çin ile Filipinler arasındaki sorunun temelinde bölgede bulunan Re'nai adında bir resifin yattığını ifade ediyor. Göçmen "Bu bölgede evvelden beri bilinen bir sorun. Çin ve Filipinler bu resifte egemenlik iddia ediyor. Filipinler bölgeye savaş gemişi oturttu. Filipinlerde iktidarların değişmesiyle ilişkiler yumuşayıp genişliyor" diyor. Göçmen sözlerini şöyle sürdürüyor:

"ABD, Çin'i çevrelemeye çalışıyor. Güney Çin denizi de buradaki alanlardan bir tanesi. ABD Filipinlerdeki 4 yeni üsse erişim izni aldı. Ayrıca ABD bu bölgeye askeri gemilerini gönderiyor. 'Benim bölgede seyrüsefer özgürlüğüm var' diyor. Bunun yanında ABD Filipinlerle ortak tatbikatlar düzenliyor. Karaya oturtulan gemiye insani gönderdiği yardım gönderdiğini taşıdığını söylüyor. Çin de buna karşı çıkarak gemilere su sıkarak durdurma peşinde."

FİLİPİNLER ESKİ ABD SÖMÜRGESİ

Avrupa Adalet Divanı Lahey'in Güney Çin Denizi konusunda Çin'i haksız bulduğunu hatırlatan Göçmen, "Çin de Filipinleri Güney Doğu Asya Birliği'nin (ASEAN) Çin'i haklı gören kararına uymaya çağırıyor. Ancak Filipinler de ASEAN kararına karşı. Bu doğrudan ABD'nin Çin-Pasifik stratejisiyle alakalı. Filipinler eski ABD Sömürgesi. Filipinler Tayvan'a 200 km uzaklıkta bir bölge. ABD Tayvan'a başta silah olmak üzere yardım yaptığını biliyoruz" diye konuşuyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ VE MALAKKA BOĞAZI ÇİN'İN CAN DAMARI

Filipinlerin Güney Çin denizinde yer aldığını söyleyen Göçmen "Malakka boğazını geçince ilk yer Güney Çin Denizi. Bu boğaz da dünya ticareti için oldukça önemli. Bu boğazdan yılda 70 bin gemi ve 16 milyon varil petrol geçiyor. Çin'in kullandığı petrolün 3'te biri bu boğazdan geliyor. Bu yüzden Çin bölgede tam kontrol istiyor" diyerek sözlerini sonlandırıyor.