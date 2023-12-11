Arjantin'de Milei dönemi! "Deli" lakaplı Yahudi hayranı başkan göreve başladı! Merkez Bankası için cenaze töreni...

SÖZLERİ VERDİ AMA...

Casa Rosada'dan on binlerce kişiye seslenen "El Loco" yani "Deli" lakaplı eski televizyon yıldızı Javier Milei, başkan seçilmesini Sovyetler Birliği'nin çöküşünün başlangıcıyla karşılaştırdı ve "Berlin Duvarı'nın yıkılmasının dünya için trajik bir dönemin sonunu işaret etmesi gibi bu seçimler de tarihimizde bir dönüm noktasını temsil ediyor." dedi. Milei, ayrıca Arjantin için barış ve refah sözü de verdi fakat vaatleri göz önünde bulundurulduğunda sürecin neler getireceği çok merak ediliyor.