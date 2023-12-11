CANLI TAKİP | Katil İsrail Gazze’de ölüm yağdırıyor: 70 sağlık personelini kaçırdı

12 ARALIK'TA YAŞANANLAR:

21.24 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin Müdürü Ahmed el-Kahlut ile 70 personeli hastaneden çıkararak bilinmeyen bir yere götürdüğünü duyurdu.

11 ARALIK'TA YAŞANANLAR:

22.07 İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 2 gazetecinin daha öldüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, yaptığı açıklamada, iki gazetecinin daha İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

20.22 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Kemal Advan Hastanesini kuşattı

19 50: Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesinden endişeli olduğunu belirterek kararı kınadı.

19 35: Beyaz Saray: ABD İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor bombası kullanılması nedeniyle endişe duyuyor

18.17 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 208 kişi artarak 18 bin 205'e yükseldi

16.50 Sınır Tanımayan Doktorlar'ın acil durum koordinatörü Marie-Aure Perreaut, Gazze'nin merkezindeki El Aksa Hastanesi'nden yaptığı açıklamada "Sağlık sistemi şu anda tamamen çökmüş durumda. Sürekli yaralı akınına ayak uydurmak bizim için zor. Üstelik, meslektaşlarımızın acil servise gelmesi son derece zor çünkü yaralananlar onlar. Yaklaşık bir saat önce bir meslektaşımız ailesiyle birlikte ağır yaralı olarak acil servise geldi. Bu son derece travmatik." dedi.

Perreaut ayrıca, sağlık merkezlerinin boşaltılması talimatı verildiği ve mevcut kliniklere ulaşmak için yolların güvenli olmaması nedeniyle yaralıların çoğunun tedaviye erişemediğini söyledi.

16.36 El-Kassam Tugayları Nir İshak yerleşimini 114 mm kısa menzilli "Rajum" füze sistemiyle hedefledikledini duyurdu.

16.04 El Kassam Tugayları, Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak "Tel Aviv" bombardımanını füze bombardımanına tuttuklarını belirtti.

15.30 BM Güvenlik Konseyi elçileri, kuşatma altındaki bölgedeki krizin kötüleştiği bir dönemde Gazze ile Refah sınır kapısını denetlemek üzere Mısır'a geldi.

BAE ve Mısır tarafından düzenlenen bir günlük ziyarete, aralarında Rusya ve İngiltere'nin de bulunduğu yaklaşık bir düzine büyükelçi katılıyor. ABD ve Fransa ise herhangi bir temsilci göndermedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, elçilere gelişlerinin ardından düzenlenen brifing sırasında, "Gazze'de Filistin halkının yaşadığı acı ve ızdırabı görmezden gelmenin hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

14.59 Kassam Tugayları Beit Lahia projesindeki bir konut binasında saklanan özel bir siyonist kuvveti TBG toplarıyla hedef aldı ve soykırım birliğinde ölü ve yaralılar olduğunu doğruladı.

12.30 Soykırımcı İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef alıyor. İsrail'in silah sesleri yoğunlaşınca bölgedeki Filistinliler kaçmak zorunda kaldı.

09.10 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 101'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 430 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

06.40 İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına dair Şam'dan beklenen açıklama geldi. Suriye devlet medyasına göre, Pazar gecesi Suriye'nin başkenti Şam çevresindeki bölgeye İsrail hava saldırılar düzenledi. Aynı haberlerde bu saldırıların bir miktar hasara yol açtığı bildirildi.



Devlet kontrolündeki SANA'ya konuşan bir askeri kaynak "Hava savunmamız saldırının füzelerine karşılık verdi ve bazılarını düşürdü, kayıplar maddi kayıplarla sınırlıydı" dedi.

01.08 Lübnan 1 günlük tatil kararıyla Gazze için küresel grev çağrısına destek verdi

01.05 Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Gazze için tüm dünyaya küresel grev çağrısı

00.05 İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletlere ait bir okula saldırı düzenledi.

00.04 İsrail, Gazze'de aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı

10 ARALIK'TA YAŞANANLAR:

22.30 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı

20:01 İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 4 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.

19.59 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997'ye yükseldi

16.23 BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var"

14.18 Euro-Med: Gazze'de yaklaşık 25 bin çocuk anne veya babasını kaybetti

14.06 İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde su boru hatlarını bombaladı

14.00 İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de 250 noktaya saldırdığını açıkladı

13.43 DSÖ: Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık

13.24 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

13.04 İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti

12.26 Biden yönetimi, İsrail'e 106,5 milyon dolarlık silah satışını onayladı

07.35 İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir eve düzenlediği saldırıda 10 sivil öldürüldü

01.24 İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı okula baskın düzenleyerek kadın ve çocukları dışarı çıkardıktan sonra erkekleri alıkoydu.